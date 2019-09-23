Для нас был принципиален Сенцов, – помощник Зеленского об обмене и роли Цемаха

Фигурант дела о крушении МН17 Владимир Цемах был согласован в списке обмена между Украиной и Россией от начала. Его передача России не имела особого значения.

Цемах не был суперважным, об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак в интервью "Левому берегу".

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Ермак пояснил, что Офис Президента проводил переговоры с европейскими партнерами. Нидерландским следователям дали возможность провести необходимые действия по Цемаху перед тем, как отдавать его России.

Он (Цемах – 24 канал) был согласован в списке с самого начала, но был одним из, а не какой-то принципиальной договоренностью. Для нас был принципиален Сенцов, и мы с самого начала об этом говорили. Но так, чтобы кого-то конкретного вытаскивали и меняли, такого не было, – отметил помощник Зеленского.

Цемах также добавил, что оценить (значение Цемаха для расследования – 24 канал) это можно только тогда, когда дело рассматривается в суде. Отметим, ряд экспертов и политиков считали, что именно согласование передачи Цемаха было важнейшим для Путина.

Вот, к примеру, министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что выдача России фигуранта дела о сбитии малазийского самолета рейса MH17 Владимира Цемаха была вынужденным и сложным для многих международных партнеров шагом.

Цемаха отдали в Россию в рамках обмена, который состоялся 7 сентября. Тогда в Украину вернулись 24 военнопленных моряка, которые были захвачены возле Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Сизонович Алексей и Олег Сенцов.

То почему Цемах важен?

Он считался главным свидетелем украинской прокуратуры в деле о сбитии рейса МН17 (теперь его называют подозреваемым). С 2014 года Владимир Цемах командовал отдельной ротой противовоздушной обороны Снежного. Именно в этом городе в июле 2014 года зафиксировали передвижение российского комплекса БУК, из которого сбили малайзийский Boeing.



Цемах дал интервью российским пропагандистам, где рассказывал о сбитии в 2014 году самолета рейса MH17 над Донбассом. По его словам, пророссийские боевики якобы целились в украинские самолеты. 7 сентября Цемаха среди прочих удерживаемых лиц передали России.