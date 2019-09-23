У Зеленского прокомментировали фейковый перепост генпрокурора Рябошапки об обмене пленными

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 30 августа сделал перепост о том, что украинские пленные возвращаются домой, но это оказалось неправдой. Выяснилось, что Рябошапка сделал это "на радостях".

Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью Lb.ua сказал, что Руслан Рябошапка очень переживал по этому поводу.

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Так получилось, что он искренне обрадовался и настолько был воодушевлен, что запостил информацию. Могу только сказать, что сделано это было из лучших побуждений,

– добавил Ермак.

Заметим, что 30 августа ряд медиа сослались на информацию со страницы генпрокурора, но обмен того дня так и не состоялся.

7 сентября обмен пленными таки состоялся. На Родину вернулись 24 военнопленных моряка, которые были захвачены возле Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.