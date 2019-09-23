08:32
23 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДТП НА ОДЕССКОЙ ТРАССЕ АЛЕКСЕЙ БЕЛЬКО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Армия РФ на самокатах. Роскосмос продолжает пробивать дно
      Вєсті Кремля
      18:58, 21 сентября
      Вести.UA. Жир: Ручные животные в "Слуге народа"? Черная полоса Гонтаревой.
      Вєсті.UA
      18:08, 21 сентября
      Самая нахальная банда "черных регистраторов" в Украине: кто они
      ЦРУ
      09:00, 20 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДТП НА ОДЕССКОЙ ТРАССЕ АЛЕКСЕЙ БЕЛЬКО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      У Зеленского прокомментировали фейковый перепост генпрокурора Рябошапки об обмене пленными

      10 Читати новину українською
      Почему Рябошапка сделал фейковый перепост об обмене пленными
      Почему Рябошапка сделал фейковый перепост об обмене пленными / file.liga.net

      Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 30 августа сделал перепост о том, что украинские пленные возвращаются домой, но это оказалось неправдой. Выяснилось, что Рябошапка сделал это "на радостях".

      Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью Lb.ua сказал, что Руслан Рябошапка очень переживал по этому поводу.

      Интересно: Порошенко рассказал, как Путин обманул его с освобождением Сенцова

      Так получилось, что он искренне обрадовался и настолько был воодушевлен, что запостил информацию. Могу только сказать, что сделано это было из лучших побуждений,
      – добавил Ермак.

      Заметим, что 30 августа ряд медиа сослались на информацию со страницы генпрокурора, но обмен того дня так и не состоялся.

      7 сентября обмен пленными таки состоялся. На Родину вернулись 24 военнопленных моряка, которые были захвачены возле Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.


      В Украину вернулись 24 военнопленных моряка / инфографика 24 канала

      Политзаключенные Кремля вернулись в Украину / инфографика 24 канала
      blog_ava
      Прогноз погоды на 23 сентября: тепло на Западе и Юге, ощутимо холодно – на Востоке и Севере
      сегодня
      467
      Теги: Новости Украины ГПУ Владимир Зеленский Руслан Рябошапка Обмен пленными Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      В ДТП на одесской трассе погибли 9 человек: все, что известно сейчас
      сегодня , 07:56 В ДТП на одесской трассе погибли 9 человек: все, что известно сейчас
      Ірина Вихрущ 7121
      Рейтинг Зеленського, залежний від України "Газпром" та розкол від Патріарха Кирила: блоги тижня
      22 сентября , 22:00 Рейтинг Зеленського, залежний від України "Газпром" та розкол від Патріарха Кирила: блоги тижня
      Блоги тижня 3089
      Тест-драйв Mitsubishi Outlander: теперь 7-местный
      19 сентября , 09:30 Тест-драйв Mitsubishi Outlander: теперь 7-местный
      6
      Самые смешные мемы недели: культ Зеленского, сумасшедшие депутаты, компромиссы Коломойского
      22 сентября , 20:02 Самые смешные мемы недели: культ Зеленского, сумасшедшие депутаты, компромиссы Коломойского
      670
      Украина в эпицентре нового скандала в США и реакция бойцов на разведение войск – видео недели
      22 сентября , 19:30 Украина в эпицентре нового скандала в США и реакция бойцов на разведение войск – видео недели
      705
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук