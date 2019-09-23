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      У Зеленського прокоментували фейковий перепост генпрокурора Рябошапки про обмін полоненими

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      Чому Рябошапка зробив фейковий перепост пр обмін полоненими
      Чому Рябошапка зробив фейковий перепост пр обмін полоненими / file.liga.net

      Генеральний прокурор Руслан Рябошапка 30 серпня зробив перепост про те, що українські полонені повертаються додому, але це виявилось неправдою. З’ясувалося, що Рябошапка зробив це "на радощах".

      Помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак в інтерв'ю Lb.ua сказав, що Руслан Рябошапка дуже переживав з цього приводу.

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      Так вийшло, що він щиро зрадів і настільки був натхнений, що запостив інформацію. Можу тільки сказати, що зроблено це було з кращих намірів,
      – додав Єрмак.

      Зауважимо, що 30 серпня низка медіа послалися на інформацію зі сторінки генпрокурора, але обмін того дня так і не відбувся.

      7 вересня обмін полоненими таки відбувся. На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.


      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / інфографіка 24 каналу


      Політв'язні Кремля повернулися в Україну / інфографіка 24 каналу
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Обмін полоненими Руслан Рябошапка ГПУ
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