У Зеленського прокоментували фейковий перепост генпрокурора Рябошапки про обмін полоненими

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка 30 серпня зробив перепост про те, що українські полонені повертаються додому, але це виявилось неправдою. З’ясувалося, що Рябошапка зробив це "на радощах".

Помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак в інтерв'ю Lb.ua сказав, що Руслан Рябошапка дуже переживав з цього приводу.

Цікаво: Порошенко розповів, як Путін обдурив його із звільненням Сенцова

Так вийшло, що він щиро зрадів і настільки був натхнений, що запостив інформацію. Можу тільки сказати, що зроблено це було з кращих намірів,

– додав Єрмак.

Зауважимо, що 30 серпня низка медіа послалися на інформацію зі сторінки генпрокурора, але обмін того дня так і не відбувся.

7 вересня обмін полоненими таки відбувся. На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.