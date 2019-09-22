Порошенко розповів, як Путін обдурив його із звільненням Сенцова

Очільник Кремля Володимир Путін обіцяв відпустити режисера Олега Сенцова одразу після його затримання. Однак потім обіцяного не виконав.

Перше обговорення прізвища Сенцова було через два тижні після його незаконного арешту, про це сказав п’ятий президент в інтерв'ю Яніні Соколовій.

Це цікаво: Я нічого не боюся, – Порошенко про ризик сісти у в'язницю

Порошенко нагадав, що у той час, в червні 2014 року, були затримані два російські журналісти.

Путін під час розмови поставив це питання, і я кажу: "Відпускаєте Сенцова і тих, кого затримали, я відпускаю журналістів,

– сказав Порошенко.

За словами Порошенка, Путін погодився, однак "попросив зробити перший крок". Тоді очільник Кремля зажадав відпустити журналістів, а потім пообіцяв "негайно розглянути питання із Сенцовим".

"Це дуже добре і на всі п'ять років навчило, як треба ставитись до таких обіцянок. Було прийнято рішення звільнити цих журналістів. І після цього я телефоную пану Путіну, кажу питання про Сенцова та інших", – пригадав Порошенко.

Однак тоді Путін відповів, що йому принесли документи, що затримані українці – "терористи". Також Порошенко пояснив, що протягом 5 років Путін категорично відмовлявся обговорювати питання звільнення Сенцова, незважаючи на шалений тиск.Він додав, що "це не в руках Медведчука, не в руках Зеленського, і не в руках Порошенка".

Путін розглядав заручників, як розмінну монету, якою він купував можливе скасування санкцій. Або нею він намагався підтримати когось, наприклад Медведчука, або ударити по комусь, наприклад по Порошенку,

– вважає п’ятий президент.

Коментуючи нещодавнє звільнення моряків, Порошенко сказав, що "далі тягнути не було сенсу".

Важливо: Сенцов до українців: Як можна ворогувати один з одним, якщо у нас є Путін

До України 7 вересня повернулися 24 захопленими Росією моряками та 11 в'язнів Кремля, серед яких – Олег Сенцов. Обмін полоненими з Росією відбувся за схемою "35 на 35". Серед утримуваних в Україні осіб, яких передали РФ, опинився і Володимир Цемах – його вважають основною вимогою Путіна.



Які бранці Кремля повернулися до України / Інфографіка 24 каналу



Які 24 військовополонені моряки повернулися до України / Інфографіка 24 каналу