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      Я нічого не боюся, – Порошенко про ризик сісти у в'язницю

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      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / Getty Images

      П'ятий президент України Петро Порошенко стверджує, що у діючої влади не вийде "запроторити Порошенка до в'язниці" і навіть, якщо влада на це піде, то це буде ударом перш за все для України.

      Петро Порошенко у інтерв'ю "5 каналу", яке вийшло в ефір 21 вересня, прокоментував ймовірність сісти у тюрму, якщо рішення судів у справах, де він фігурує, буде не на його користь.

      Читайте також: Справи проти Порошенка: чи можуть ув'язнити п'ятого президента

      Я не боюся нікого і нічого, моя політсила не боїться нікого, і нічого в них не получиться. Я багато років був в опозиції. І ці хлопчики – не перші, хто хотіли запроторити Порошенка... І у 2003, і в 2004-му, і коли на канал були "наїзди", і в 2007-2008, 2012-2013 роках... Нічого в них не вийде,
      – заявив Порошенко.

      Він зауважив, що рішення суду не на його користь буде "перш за все ударом по українській владі і державі Україна" щодо повернення політичних переслідувань.

      "Якщо це буде їх вибір – поборемося... У нас є достатньо механізмів захисту", – зауважив Порошенко.

      Петро Порошенко ж зараз є народним депутатом від "Європейської Солідарності", але також і фігурантом 12 кримінальних проваджень, якими займається ДБР. Утім, у всіх цих провадженнях п'ятий президент значиться свідком – підозр йому не вручали.

      До слова, 17 вересня суд за клопотанням ДБР наклав арешт на все нерухоме майно і корпоративні права заводу "Кузня на Рибальському", який раніше належав Порошенку.
      Справу стосовно "Кузні на Рибальському" також відкрили після заяви Портнова. За його версією, Порошенко розкрадав бюджетні кошти через "Кузню", а потім відмив незаконні доходи, провівши продаж заводу через офшори.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини України Петро Порошенко
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