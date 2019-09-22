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      Я ничего не боюсь, – Порошенко о риске сесть в тюрьму

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      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / Getty Images

      Пятый президент Украины Петр Порошенко утверждает, что у действующей власти не получится "посадить Порошенко в тюрьму" и даже если власть на это пойдет, то это будет ударом прежде всего для Украины.

      Петр Порошенко в интервью "5 каналу", которое вышло в эфир 21 сентября, прокомментировал вероятность сесть в тюрьму, если решения судов по делам, где он фигурирует, будет не в его пользу.

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      Я не боюсь никого и ничего, моя политсила не боится никого и ничего в них не получиться. Я много лет был в оппозиции. И эти мальчики – не первые, кто хотели упечь Порошенко... И в 2003, и в 2004-м, и когда на канал были "наезды", и в 2007-2008 2012-2013 годах... Ничего у них не получится,
      – заявил Порошенко.

      Он отметил, что решение суда не в его пользу будет "прежде всего ударом по украинской власти и государству Украина" по возвращению политических преследований.

      "Если это будет их выбор – поборемся... У нас есть достаточно механизмов защиты", – отметил Порошенко.

      Петр Порошенко же сейчас является народным депутатом от "Европейской Солидарности", но также и фигурантом 12 уголовных производств, которыми занимается ГБР. Впрочем, во всех этих процессах пятый президент значится свидетелем – подозрений ему не вручали.

      К слову, 17 сентября суд по ходатайству ГБР наложил арест на все недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбацком", который ранее принадлежал Порошенко. Дело в отношении "Кузницы на Рыбацком" также открыли после заявления Портнова. По его версии, Порошенко воровал бюджетные средства за "Кузню", а затем отмыл незаконные доходы, проведя продаже завода через оффшоры.

      blog_ava
      Вас прослушивают: кто и зачем следит за пользователями через смартфоны
      21 сентября
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      Теги: Новости политики Петр Порошенко Новости Украины
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