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      Суд арештував один з головних активів Порошенка завод "Кузня на Рибальському", – Портнов

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      Суд арештував один з головних активів Порошенка
      Суд арештував один з головних активів Порошенка / Getty Images

      Колишній заступник глави Адміністрації Президента України часів Януковича Андрій Портнов стверджує, що Печерський районний суд Києва заарештував нерухоме майно та корпоративні права заводу "Кузня на Рибальському". Офіційної інформації наразі немає.

      За словами одіозного політика, арешт активів відбувся в рамках кримінального провадження про легалізацію та відмивання злочинних доходів і несплату податків, розпочатого за його заявою.

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      У телеграм-каналі Портнов 15 вересня також анонсував такі судові рішення, написавши, що "наступний тижень час присвятити" арешту "активів Порошенка".

      Загалом Порошенко фігурує в 12 кримінальних провадженнях. У всіх справах він проходить як свідок, підозр йому не вручали.

      Що відомо про справу стосовно "Кузні на Рибальському"?

      Справу відкрили після заяви Андрія Портнова. За версією одіозного Портнова, Порошенко розкрадав бюджетні кошти через "Кузню", а потім відмив незаконні доходи, провівши продаж заводу через офшори.

      Завод "Кузня на Рибальському" раніше носив назву "Ленінська Кузня" і був створений у 1862 році. У 1995 році його придбав Петро Порошенко.

      Із 2016 року Кабмін дозволив заводу експортувати військові товари. Це допомогло підприємству, яке щорічно несло багатомільйонні збитки, збільшити кількість замовлень.

      У 2018 стало відомо, що акції заводу придбала офшорна компанія Тігіпка. А журналісти Bihus.Info з'ясували, що перед продажем з "Кузні на Рибальському" вивели понад 60 тисяч квадратних метрів нерухомості.

      У 2017 року навколо "Кузні на Рибальському" розгорівся скандал. За даними НАБУ, прикордонники придбали на заводі бойові модулі втричі дорожче, ніж планували: за 60 мільйонів гривень – 4 БТР. Це при тому, що за ці гроші планували придбати 12 бойових модулів, тобто кулеметів.

      З початком війни на Донбасі у 2014 році завод почав брати участь у багатомільярдних військових держзамовленнях, хоча до цього займався лише цивільними проектами.

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      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Андрій Портнов Кримінальні новини Арешт Державне бюро розслідувань Корупція
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