Порошенко знову не прийшов на допит у ДБР: адвокат приніс його свідчення

П’ятий український президент Петро Порошенко вкотре проігнорував виклик слідчих ДБР на допит. Втім, на нього 10 вересня там все ще чекають.

Річ у тім, що 10 вересня Порошенка викликали на допити у двох справах. Про це інформує інформагентство "Інтерфакс-Україна".

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Порошенко не з'явився на допит, на який він був викликаний на 9:30 ранку. Також він повинен з'явитися сьогодні на ще один допит. Поки ми не знаємо, чи планує він прийти,

– прокоментувала ситуацію речниця ДБР Анжеліка Іванова.

За її словами, адвокат Порошенка передав його письмові свідчення через канцелярію на ім'я слідчого.

"Порошенка мали допитати сьогодні в рамках досудового розслідування у справі, що стосується можливого захоплення держвлади й невиконання рішення суду при проведенні конкурсу з добору кандидатів до Вищої ради правосуддя", – додала Іванова.

Час проведення другого допиту Порошенка у вівторок Іванова не уточнила.

ДБР може тільки направляти повістки, без приводу, оскільки Порошенко є народним депутатом і перебуває під імунітетом.

Застосовувати примусовий привід або інші заходи ДБР не може без згоди парламенту.

Які справи ДБР розслідує проти Петра Порошенка? Загалом Порошенко фігурує в 12 кримінальних провадженнях. У всіх справах він проходить як свідок, підозр йому не вручали.



Раніше Порошенка вже викликали на допит у справі щодо зловживання владою під час скасування у 2016 році рішення голови однієї з місцевих райдержадміністрацій Миколаївської області. У ньому мовиться про зарахування 1,5 тисячі гектарів земель сільськогосподарського призначення до земель запасу державного значення.



ДБР також розслідує можливий фіктивний продаж заводу "Кузня на Рибальському". За версією слідства, під час продажу заводу могло мати місце відмивання коштів.