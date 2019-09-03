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      Чи посадять Порошенка після зняття депутатської недоторканності

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      Що чекає на Петра Порошенка?
      Що чекає на Петра Порошенка? / Getty images

      За час правління Володимира Зеленського можуть відкрити безліч кримінальних справ, які стосуватимуться і Петра Порошенка, і інших посадових осіб останнього уряду.

      Таку думку в коментарі 24 каналу висловив політичний аналітик Олександр Солонтай. Він пояснив, що це пов'язано зі загальним трендом розслідувати та зробити аудит всього, що було.

      Важливо: Порошенко не прийшов на допит до ДБР

      "Однак, чи вдасться новій владі перекваліфікувати представників попередньої влади зі свідків у підозрюваних – це велике питання. Тому що від чистоти цієї перекваліфікації залежить оцінка в майбутньому цих справ – буде це політичним переслідуванням чи об'єктивний аналіз того, що відбулося", – пояснив Солонтай. 

      Важливо! Наразі Порошенко фігурує в 12 кримінальних провадженнях. Раніше Юрій Луценко зазанчав, що п'ятий президент проходить у всіх справах як свідок, підозр йому не вручали.

      За його словами, другим важливим питанням, яке пов'язане зі справами Порошенка – це те, що неможливо вести справу лише по одній особі. 

      Тобто або будуть вестись справи щодо великої кількості осіб – секретарів РНБО, заступників, спікерів, прем'єрів, Адміністрації Президента і так далі. Або, якщо дослідять одну справу і знайдуть, як перевести людину зі свідка в підозрюваного, то це назвуть вибірковим правосуддям,
      – зазначив експерт.

      Він пригадав, що історія з вибірковим правосуддям вже була з Юлією Тимошенко, яка стала єдиною прем'єркою, яка сиділа у тюрмі на території України. 

      Коли вийшла Тимошенко, то одна з найбільших претензій була не в тому добре чи не добре досліджена справа, а в тому, що такі злочини на такому державному рівні не можуть робитися однією особою. Якщо прем'єр сидить, але ні заступники, ні міністри, ні члени її команди не сидять, то виникає питання вибіркової розправи з політичним опонентом,
      – наголосив Солонтай. 

      Експерт додав:"Історія в тому чи іншому вигляді може повторитись і зараз, якщо тільки один Порошенко буде перекваліфікований в підозрювані, а всі інші залишатимуться свідками".

      Що таке депутатська недоторканність?Це гарантія того, що депутата не притягуватимуть до кримінальної, адміністративної чи іншої відповідальності без згоди на це парламенту. Завдяки недоторканності депутати мали захист від можливого тиску з боку виконавчої і судової гілок влади – вона убезпечувала від немотивованих кримінальних переслідувань

      blog_ava
      Хто не підтримав зняття депутатської недоторканності: список
      сьогодні
      25135
      Теги: Новини України Петро Порошенко Законодавство Зняття недоторканності Слуга народу Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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