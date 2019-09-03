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      СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ УРАГАН ДОРИАН ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Посадят ли Порошенко после снятия депутатской неприкосновенности

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      Что ждет Петра Порошенко?
      Что ждет Петра Порошенко? / Getty images

      За время правления Владимира Зеленского могут открыть множество уголовных дел, которые будут касаться и Петра Порошенко, и других должностных лиц в последних правительствах.

      Такое мнение в комментарии 24 каналу высказал политолог Александр Солонтай. Он пояснил, что это связано с общим трендом расследовать и сделать аудит всего, что было.

      Важно: Порошенко не пришел на допрос в ГБР

      "Однако, удастся ли новой власти переквалифицировать представителей предыдущей власти из свидетелей в подозреваемых – это большой вопрос. Потому что от чистоты этой переквалификации зависит оценка в будущем этих дел – будет ли это политическим преследованием или объективным анализом того, что произошло", – пояснил Солонтай.

      Важно! Сейчас Порошенко фигурирует в 12 уголовных процессах. Как ранее отметил Юрий Луценко, 5 президент проходит по всем делам как свидетель, подозрений ему не вручали.

      По его словам, вторым важным вопросом, который связан с делами Порошенко, является то, что невозможно вести дело лишь по одному лицу.

      То есть, или будут вестись дела в отношении большого количества лиц – секретарей СНБО, заместителей, спикеров, премьеров, Администрации Президента и так далее. Или, если исследуют одно дело и найдут, как перевести человека из свидетеля в подозреваемого, то это назовут выборочным правосудием,
      – отметил эксперт.

      Он вспомнил, что история с выборочным правосудием уже была с Юлией Тимошенко, которая стала единственным премьером, которая сидела в тюрьме на территории Украины.

      Когда вышла Тимошенко, то одна из самых больших претензий была не в том, хорошо или нехорошо было исследовано дело, а в том, что такие преступления на таком государственном уровне не могут производиться одним лицом. Если премьер сидит, но ни заместители, ни министры, ни члены его команды не сидят, то возникает вопрос выборочной расправы с политическим оппонентом,
      – отметил Солонтай.

      Эксперт добавил:"История в том или ином виде может повториться и сейчас, если только один Порошенко будет переквалифицирован в подозреваемые, а все остальные будут свидетелями".

      Что такое депутатская неприкосновенность?Это гарантия того, что депутата не будут привлекать к уголовной, административной или иной ответственности без согласия на это парламента. Благодаря неприкосновенности депутаты имели защиту от возможного давления со стороны исполнительной и судебной ветвей власти – она уберегала от немотивированных уголовных преследований.

      blog_ava
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      3 сентября
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      Автор: Юлия Гилей, Марина Молька
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Законодательство Снятие неприкосновенности Петр Порошенко Слуга народа
      Источник: 24 канал
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