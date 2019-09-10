Порошенко снова не пришел на допрос в ГБР: адвокат принес его показания

Пятый украинский президент Петр Порошенко в очередной раз проигнорировал вызов следователей ГБР на допрос. Впрочем, его 10 сентября там все еще ждут.

Дело в том, что 10 сентября Порошенко вызвали на допросы в двух делах. Об этом информирует информагентство "Интерфакс-Украина".

К теме: Посадят ли Порошенко после снятия депутатской неприкосновенности

Порошенко не явился на допрос, на который он был вызван на 9:30 утра. Также он должен появиться сегодня на еще один допрос. Пока мы не знаем, планирует ли он прийти,

– прокомментировала ситуацию пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

По ее словам, адвокат Порошенко передал его письменные показания через канцелярию на имя следователя.

"Порошенко должны были допросить сегодня в рамках досудебного расследования по делу, что касается возможного захвата госвласти и невыполнение решения суда при проведении конкурса по отбору кандидатов в Высший совет правосудия", – добавила Иванова.

Время проведения второго допроса Порошенко во вторник Иванова не уточнила.

ГБР может только направлять повестки, без повода, поскольку Порошенко является народным депутатом и находится под иммунитетом.

Применять принудительный привод или другие меры ГБР не может без согласия парламента.

Какие дела ГБР расследует против Петра Порошенко?В общем Порошенко фигурирует в 12 уголовных процессах. По всем делам он проходит как свидетель, подозрений ему не вручали.



Ранее Порошенко уже вызвали на допрос по делу о злоупотреблении властью во время отмены в 2016 году решения главы одной из местных райгосадминистраций Николаевской области. В нем говорится о зачислении 1,5 тысячи гектаров земель сельскохозяйственного назначения к землям запаса государственного значения.



ГБР также расследует возможную фиктивную продажу завода "Кузница на Рыбальском". По версии следствия, во время продажи завода могло иметь место отмывание средств.