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      Порошенко снова не пришел на допрос в ГБР: адвокат принес его показания

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      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / Getty images

      Пятый украинский президент Петр Порошенко в очередной раз проигнорировал вызов следователей ГБР на допрос. Впрочем, его 10 сентября там все еще ждут.

      Дело в том, что 10 сентября Порошенко вызвали на допросы в двух делах. Об этом информирует информагентство "Интерфакс-Украина".

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      Порошенко не явился на допрос, на который он был вызван на 9:30 утра. Также он должен появиться сегодня на еще один допрос. Пока мы не знаем, планирует ли он прийти,
      – прокомментировала ситуацию пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

      По ее словам, адвокат Порошенко передал его письменные показания через канцелярию на имя следователя.

      "Порошенко должны были допросить сегодня в рамках досудебного расследования по делу, что касается возможного захвата госвласти и невыполнение решения суда при проведении конкурса по отбору кандидатов в Высший совет правосудия", – добавила Иванова.

      Время проведения второго допроса Порошенко во вторник Иванова не уточнила.

      ГБР может только направлять повестки, без повода, поскольку Порошенко является народным депутатом и находится под иммунитетом.

      Применять принудительный привод или другие меры ГБР не может без согласия парламента.

      Какие дела ГБР расследует против Петра Порошенко?В общем Порошенко фигурирует в 12 уголовных процессах. По всем делам он проходит как свидетель, подозрений ему не вручали.

      Ранее Порошенко уже вызвали на допрос по делу о злоупотреблении властью во время отмены в 2016 году решения главы одной из местных райгосадминистраций Николаевской области. В нем говорится о зачислении 1,5 тысячи гектаров земель сельскохозяйственного назначения к землям запаса государственного значения.

      ГБР также расследует возможную фиктивную продажу завода "Кузница на Рыбальском". По версии следствия, во время продажи завода могло иметь место отмывание средств.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Государственное бюро расследований
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