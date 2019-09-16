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      Сенцов до українців: Як можна ворогувати один з одним, якщо у нас є Путін

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      Усі воюють зі всіма, – Сенцов про зміни в Україні за останні 5 років
      Усі воюють зі всіма, – Сенцов про зміни в Україні за останні 5 років / 24 канал

      Звільнений бранець Кремля Олег Сенцов зробив перші висновки про те, як змінилась Україна та українці за понад 5 років його російського полону.

      Перші думки український режисер висловив через трохи більше, ніж тиждень після повернення. Про них він написав на своїй фейсбук-сторінці.

      Важливо: Сенцов показав єдине фото, зроблене у російській в’язниці

      Сенцов зазначив, що йому, "як людині, що прибула на машині часу з 2014 року", цікаво було оцінити зміни у країні та людях.

      Тиждень, звісно, дуже короткий термін, але я встиг багато де побувати і багато з ким поспілкуватись. Попередніх висновків поки два: 1. Змін за 5 років не так багато, як я очікував. 2. Всі воюють зі всіма,
      – написав він. 

      Сенцов наголосив: "Це все дуже засмучує".

      "Як можна ворогувати один з одним, якщо у нас є Путін? Але надії на краще я все одно не втрачаю", – додав український режисер. 

      Олег Сенцов разом із 24 захопленими Росією моряками та 10 в'язнями Кремля повернувся до України 7 вересня у межах обмін з Росією. Обмін полоненими відбуввся 7 вересня. Обмін відбувся за схемою "35 на 35".  Невдовзі після повернення Олег Сенцов та Олександр Кольченко дали першу пресконференцію. Все, про що говорили звільнені українці, – тут

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      Теги: Новини України Новини політики Олег Сенцов Україна – Росія Українці в полоні РФ Володимир Путін
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