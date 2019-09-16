Сенцов до українців: Як можна ворогувати один з одним, якщо у нас є Путін
Звільнений бранець Кремля Олег Сенцов зробив перші висновки про те, як змінилась Україна та українці за понад 5 років його російського полону.
Перші думки український режисер висловив через трохи більше, ніж тиждень після повернення. Про них він написав на своїй фейсбук-сторінці.
Важливо: Сенцов показав єдине фото, зроблене у російській в’язниці
Сенцов зазначив, що йому, "як людині, що прибула на машині часу з 2014 року", цікаво було оцінити зміни у країні та людях.
Тиждень, звісно, дуже короткий термін, але я встиг багато де побувати і багато з ким поспілкуватись. Попередніх висновків поки два: 1. Змін за 5 років не так багато, як я очікував. 2. Всі воюють зі всіма,
– написав він.
Сенцов наголосив: "Це все дуже засмучує".
"Як можна ворогувати один з одним, якщо у нас є Путін? Але надії на краще я все одно не втрачаю", – додав український режисер.
Олег Сенцов разом із 24 захопленими Росією моряками та 10 в'язнями Кремля повернувся до України 7 вересня у межах обмін з Росією. Обмін полоненими відбуввся 7 вересня. Обмін відбувся за схемою "35 на 35". Невдовзі після повернення Олег Сенцов та Олександр Кольченко дали першу пресконференцію. Все, про що говорили звільнені українці, – тут.
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