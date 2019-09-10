Перша пресконференція Сенцова і Кольченка: про що розповіли звільнені політв’язні

Двоє звільнених бранців Кремля Олег Сенцов і Олександр Кольченко поспілкувалися із журналістами на спільній пресконференції. Що підтримувало їх у російському полоні, які вони мають плани на майбутнє, що думають про ситуацію в країні та війну з Росією і коли повернуться до рідного Криму, – про це та багато іншого далі у матеріалі.

Сенцов і Кольченко спілкувалися з журналістами понад 2 години. Політв’язнів, які перебували у російському полоні понад 5 років, журналісти розпитували геть про все: чим займалися у в’язниці, які фільми хочуть подивитися, яку страву скуштувати. Головні слова звучали кілька разів, і колишні бранці не втомлювалися їх повторювати: вони робитимуть все, аби решту українців, яких незаконно утримують в Росії, в анексованому Криму чи на тимчасово окупованому Донбасі звільнили.

Про звільнення з полону

Читайте також: Прізвище Цемаха вперше почули в літаку, – Сенцов і Кольченко про обмін полоненими

Сенцов розповів, що напередодні звільнення почувався спокійно. Рівно до того моменту, поки не вийшов із літака. Режисер наголосив: усі 5 років не думати про момент повернення в Україну було неможливо. Він каже: знав – повернення до України колись буде.

Коли Сенцов дізнався, що інших ув’язнених українців зі списку перевезли до "Лефортово", то ще тиждень був у СІЗО в російському місті Лабитнангі.

Коли мені сказали із речами на етап, я зрозумів, що це буде обмін… Був цілком спокійний – ніякого хвилювання, очікування,

– розповів він.

Сенцов зізнався – до виходу із літака взагалі не нервував, аж поки не обійняв свою дочку. Тоді зрозумів: "Це один із тих небагатьох днів, заради яких варто жити".

Як ставилися до українців у російських СІЗО

Колишні бранці розповіли, що ставлення до них у російських СІЗО було трохи "особливим". Російські тюремники розуміли, що хлопців краще зайвий раз не чіпати.

Це зумовлено гучністю нашої справи. Щоб запобігти проблемам, співробітники намагались ставитись максимально коректно,

– наголосив Кольченко.

Він також зазначив, що "все було по правилах – ні кроку вправо чи вліво". "Трохи особливе" ставлення та чіткість правил підтвердив і Олег Сенцов.

"До мене не застосовували ніякого фізичного впливу. Спроби психологічного тиску були, але в межах. Вони розуміли, що "цього краще не чіпати, він собі сидить спокійно і все", – сказав Сенцов.

Про рідний Крим

Звільнений з полону режисер вважає, що Володимиру Путіну легше віддати Кремль, аніж повернути анексований Крим.

"Путін Крим не віддасть", – таку думку я прочитав в одній з газет. Йому простіше віддати Кремль, ніж Крим. Адже це – важливий камінь, на якому будується вся його сьогоднішня політика. Захопленням Криму він підняв свій рейтинг", – сказав Сенцов.



Олег Сенцов/ фото Getty images

Водночас, обидва політв’язні вважають, що півострів все ж буде українським, правда, найімовірніше, після повалення режиму Путіна.

Дракони теж помирають. Це станеться рано чи пізно і я сподіваюся це побачити. Повернення Криму може відбутися через якусь спецоперацію, яка відсуне Путіна. Ще одним варіантом цього може стати революція,

– припустив режисер.

Кольченко ж вважає повернення Криму – предметом дипломатичних домовленостей, яке можливе після повалення режиму Путіна.

І Сенцов, і Кольченко не можуть навідуватися до Криму поки там перебувають російські окупанти. Втім, щодо повернення жартують:

Щодо Криму… Чи повернемось туди? Хіба на танках!

Про затримання

Сенцов розповів, як працівники російського ФСБ затримували його і проводили обшуки вдома. Вони "шили" проти нього справу, не маючи жодних доказів.

За його словами, навесні 2014 року боротьба активістів за український Крим була дуже кволою. Режисер запевнив: до підривів, які начебто готували активісти у Криму, він не мав жодного відношення.

Читайте також: Питання залишається відкритим, – Сенцов відповів, чи піде у політику

"Щодо підривів – це були розмови, які російське слідство вичленувало і заставило Чирнія і Афанасьєва на цьому зосередитись. У Чирнія справді була така ідея, про це я дізнався з матеріалів справи. Він зібрав окрему групу і сказав: "Всі займаються дурницями, а я займусь справою". Проте його зразу ж захопили співробітники ФСБ, звісно, зв’язків жодних у нього не виявили", – пояснив Сенцов.

Хто такі Афанасьєв і Чирній? Українці, яких разом із Сенцовим і Кольченком затримали російські ФСБшники в Криму навесні 2014 року. Вони – теж фігуранти справи "кримських терористів", проте під тортурами визнали свою вину у вигаданому злочині, обмовили Сенцова і Кольченка й отримали по 7 років в’язниці. Згодом Афанасьєв відмовився від попередніх свідчень, заявив, що давав їх під тиском. Його помилували і повернули за обміном до України у 2016 році. Чирній – досі в російській в’язниці.

Тоді хотілося вирватися і зробити хоча б щось (у Криму навесні 2014 року – 24 канал). Це було схоже на боротьбу комара і слона. А щодо усіх цих приписаних вибухів – це все фантазія ФСБ, які взяли за основу покази Чирнія і зліпили з цього всю цю історію. Покази у матеріалах справи весь час мінялись, за три тижні я став фактично організатором цього всього,

– розповів Сенцов про те, як на нього "шили" справу.

Він також запевнив: зараз не тримає ні на кого жодних образ, в тому числі – й на Афанасьєва.

"Якщо хочеш бути сильним, треба вміти прощати... У мене немає ніяких образ, претензій і тим більше дій проти Афанасьєва чи Чирнія. У кожного своя доля", – коротко сказав він.

Розповів Сенцов і про своє затримання. Сказав, що вночі російські ФСБшники приїхали до його дому та пробули там 2 – 3 години.

Вони думали, що це – прихисток терориста, що там зброя, література… А там – донька моя в піжамі стоїть. Відкрили, зайшли, трикімнатна квартира, там я сиджу в наручниках, вони ходять-ходять з обшуком. Не знайшли нічого. Я питаю: "Що, хлопці, все? Розбігаємось?" Відповіли: "Ні, ти з нами, все зараз буде",

– додав режисер.

Про Росію

Росія зараз користується тим, що в Україні до влади прийшли нові люди. Доказом цьому є поступки, на які йде агресор та звільнення відомих світовій спільноті українських бранців. Так вважають Сенцов і Кольченко.

"З приходом нової влади у Росії є шанси перевантажити ці відносини. А щодо того, що РФ хоче миру, я скажу:"скільки б вовк не ліз під овечу шкіру, зуби в нього, як і раніше, на місці". Не вірте в це. Я не вірю", – наголосив режисер.

Він також назвав Росію "імперією, побудованою на брехні". Великою проблемою він вважає не тільки те, що Путін напав на Україну, а й те, що багато росіян його в цьому підтримує.

"Єдиний спосіб боротьби з брехнею – говорити правду", – наголосив звільнений режисер і подякував усім журналістам за те, що провадять цю боротьбу.

Про Савченко

Журналісти запитали у Кольченка й Сенцова про те, чи знають вони історію, як еволюціонувало ставлення української громадськості до Надії Савченко – і вона із героя для країни перетворилась на ненависну особу.

Олександр Кольченко зізнався, що із ситуацією навколо Савченко знайомий дуже поверхнево, тому "не хотів би коментувати це".

Сенцов, своєю чергою, сказав, що не любить коментувати слова і дії інших людей.

"Стосовно себе, то скажу, що Надя була щирою і в її щирості я не сумніваюсь. Вчинки, можливо, не завжди були правильними. Щодо того, як вона еволюціонувала, є проста цифра – коли вона вийшла її рейтинг був 60%, а на останніх виборах – десята-сота відсотка", – згадав Сенцов політичне минуле Савченко.

Про "збочення"

Сумною розвагою у російській в’язниці для Кольченка і Сенцова стала кремлівська пропаганда.

"Коли я дивився телебачення, то одночасно було весело, смішно і сумно. Бо люди сидять, дивляться телевізор і з серйозними обличчями сприймають це близько до серця", – сказав Кольченко.



Олександр Кольченко/ фото Getty images

Олег Сенцов абсолютно підтримав Олександра Кольченка. Він додав, що у вихідні дні любив дивитися пропагандиста Дмитра Кисельова.

Розваг у в’язниці мало: цирку немає, театру немає, а тут все показують. Це дуже весело. Звичайно, що вірити йому неможливо. Ким треба бути, щоб йому вірити,

– зауважив Сенцов.

Ексбранець Кремля наголосив, що програми з Дмитром Кисельовим – це трохи збочене задоволення, але у в’язниці і справді мало розваг.

Про здоров’я, відпочинок та кіно

Звільнені українці повідомили, що наразі проблем зі здоров'ям у них немає. Втім, медичне обстеження вони все ще проходять у лікарні "Феофанія".

Читайте також: 4 фільми, які вразили Олега Сенцова за останніх п'ять років

"Я добре себе почуваю. Наразі тривожних новин немає", – розповів Кольченко.

Олег Сенцов на запитання про стан свого здоров'я відповів коротко: "Я здоровий".

Окрім цього, український режисер розповів, що він завжди займався спортом – і на волі, і в тюрмі. А в останній рік активно відновлювався після голодування. Попри це режисер зауважив, що у травні 2019 року хотів оголосити друге голодування. Про це знав лише його адвокат.



Олег Сенцов і Олександр Кольченко/ фото Лізи Герасим'юк, 24 канал

"Я до цього готувався. До попереднього я готувався мінімізувавши свою форму, тобто зайшов з найнижчої ваги, щоб було легше перенести. А цього разу я хотів навпаки набрати максимальну вагу", – сказав бранець Кремля.

Втім, коли він почув, що почалися переговори і якісь перші зрушення, то вирішив зачекати зі своєю ідеєю.

Кіно

Олег Сенцов зізнався, що ще під час ув'язнення попросив друзів передати йому записи фільмів, які вони рекомендували б для перегляду. Політичний в'язень отримав 20 кінострічок, однак наразі їх так і не переглянув.

А от Олександр Кольченко додав, що багато чув про новий фільм Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді", який він перегляне при нагоді.

Майбутнє

Сенцов поки буде жити у Києві з дочкою. Його мама та син приїхали також до столиці на деякий час, але син з колишньою дружиною повернеться в анексований Крим.

Плани на майбутнє він описав так: "збираюся займатися двома найпрекраснішими заняттями у світі – знімати кіно і жити".

Олександр Кольченко теж поки збирається жити у Києві.

Обидва запевнили, що збираються зробити все можливе зі свого боку, аби звільнити решту українських політв’язнів з російського полону.

Пресконференція Сенцова і Кольченка: відео