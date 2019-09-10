Прізвище Цемаха вперше почули в літаку, – Сенцов і Кольченко про обмін полоненими

Звільнених українських бранців Олександра Кольченка і Олега Сенцова запитали, чи знали вони, кого в обмін на них Україна віддає Росії. Зокрема, – чи чули вони про акцію проти видачі Володимира Цемаха і як ставляться до цього.

І Кольченко, і Сенцов зауважили, що вперше почули прізвище Цемаха лише у літаку. Про це вони повідомили під час спільної пресконференції у Києві.

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Представник президента у літаку запитав мене, чи був я проти цього обміну. Я відповів: "Вперше про це чую". На це він сказав, що чув якусь інформацію про це у ЗМІ. Я пояснив, що можу відповідати лиш за ті слова, які казав сам. Все, що мені треба сказати, я скажу сам,

– наголосив Сенцов.

Режисер додав, що йому важко коментувати цю ситуацію через те, що він поки погано з нею ознайомлений.

"Якщо президент, якого обрала Україна, в якого справді високий кредит довіри, прийняв таке рішення, значить у нього була така необхідність", – додав Сенцов.

Хто такий Цемах і чому навколо нього такий ажіотаж?

Він є головним свідком української прокуратури у справі про збиття рейсу МН17. З 2014 року Володимир Цемах командував окремою ротою протиповітряної оборони Сніжного. Саме в цьому місті у липні 2014 року було зафіксоване пересування російського БУКа, з якого збили малайзійський Boeing.

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Цемах дав інтерв'ю російським пропагандистам, в якому розповів про збиття у 2014 році малайзійського Boeing-777 рейсу MH17 над Донбасом. За його словами, проросійські бойовики нібито цілилися в українські літаки.

Чоловік казав і про те, як витягував "якогось пацана" та ховав "щось". Останні миті на відео заглушили, але експерти, читаючи по губах, зрозуміли, що Цемах говорив про ЗРК "Бук", з якого і було збито літак.

Володимира Цемаха вивезли українські силовики з окупованого Сніжного наприкінці червня. Операція була секретна, її проводили глибоко в тилу ворога.

7 вересня Цемаха та ще 34-х утримуваних в Україні осіб передали Росії. Їх обміняли на українських бранців Кремля: 24-х моряків і 11-х політв'язнів. За непідтвердженою інформацією, російський президент Володимир Путін відмовлявся проводити будь-які обміни без прізвища Цемаха у списку.