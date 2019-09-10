Фамилию Цемаха впервые услышали в самолете, – Сенцов и Кольченко об обмене пленными

Освобожденных украинских пленников Александра Кольченко и Олега Сенцова спросили о том, знали ли они, кого в обмен на них Украина отдает России. В частности, слышали ли они про акцию против выдачи Владимира Цемаха и как относятся к этому.

И Кольченко, и Сенцов отметили, что впервые услышали фамилию Цемаха только в самолете. Об этом они сообщили во время совместной пресс-конференции в Киеве.

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Представитель президента в самолете спросил меня, был ли я против этого обмена. Я ответил: "Впервые об этом слышу". На это он сказал, что слышал какую-то информацию об этом в СМИ. Я объяснил, что могу отвечать лишь за те слова, которые говорил сам. Все, что мне надо сказать, я скажу сам,

– подчеркнул Сенцов.

Режиссер добавил, что ему трудно комментировать эту ситуацию, ведь он пока плохо с ней знаком.

"Если президент, которого избрала Украина, у которого действительно высокий кредит доверия, принял такое решение, значит у него была такая необходимость", – добавил Сенцов.

Кто такой Цемах и почему вокруг него такой ажиотаж?

Он является главным свидетелем украинской прокуратуры в деле о сбитии рейса МН17. С 2014 года Владимир Цемах командовал отдельной ротой противовоздушной обороны Снежного. Именно в этом городе в июле 2014 года было зафиксировано передвижение российского БУКа, из которого сбили малайзийский Boeing.

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Цемах дал интервью российским пропагандистам, в котором рассказал о сбитии в 2014 году малайзийского Boeing-777 рейса MH17 над Донбассом. По его словам, пророссийские боевики якобы целились в украинские самолеты.

Мужчина говорил и о том, как вытаскивал "какого-то пацана" и прятал "что-то". Последние мгновения на видео заглушили, но эксперты, читая по губам, поняли, что Цемах говорил о ЗРК "Бук", из которого и был сбит самолет.

Владимира Цемаха вывезли украинские силовики из оккупированного Снежного в конце июня. Операция была секретная, ее проводили глубоко в тылу врага.

7 сентября Цемаха и еще 34-х задержанных в Украине лиц передали России. Их обменяли на украинских пленников Кремля: 24-х моряков и 11-х политзаключенных. По неподтвержденной информации, российский президент Владимир Путин отказывался проводить любые обмены без фамилии Цемаха в списке.