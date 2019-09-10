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      В Крым вернусь разве что на танках, – Сенцов

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      Олег Сенцов и Александр Кольченко
      Олег Сенцов и Александр Кольченко / Коллаж 24 канала

      Освобожденные из русского плена Олег Сенцов и Александр Кольченко поделились планами на будущее. Оба украинца пока возвращаться в аннексированный Крым не собираются.

      Во время пресс конференции в Киеве Александр Кольченко отметил, что пока президент РФ Путин у власти, он возвращаться в Крым не будет.

      Читайте также: Эта империя построена на лжи, – Сенцов о России и ее агрессии против Украины

      Кольченко также сказал, что в ближайшие дни собирается много отдыхать.

      Режиссер Олег Сенцов отметил, что будет заниматься "двумя самыми прекрасными занятиями в мире – снимать кино и жить".

      Что касается Крыма... Вернусь ли я туда? Разве что на танках,
      – отметил Сенцов.

      Экс-пленник Кремля будет жить пока в Киеве с дочерью. Его мама и сын приехали также в столицу на некоторое время, но сын с бывшей женой вернется в аннексированный Крым.

      Важно! 10 мая 2014 года Сенцова вместе с активистом Александром Кольченко задержали в оккупированном Крыму. Российские оккупанты обвинили обоих в подготовке терактов. В 2015 году Сенцова приговорили к 20 годам российской колонии строгого режима, а Кольченко дали 10 лет. В 2018 году Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех политзаключенных Кремля.

      7 сентября в рамках обмена пленными между Украиной и Россией Сенцова и еще 34 украинских пленников Кремля освободили из русского плена.

      Важно: Вопрос остается открытым, – Сенцов ответил, пойдет ли в политику

      Что известно об освобождении украинских политзаключенных?
      7 сентября около 14:00 самолет с пленными Россией украинцами приземлился в киевском "Борисполе". Моряков, которых Россия захватила в ноябре 2018 года, а также других пленников Кремля обменяли по схеме "35 на 35".

      Кроме моряков, на Родину вернулись Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.

      Со своей стороны Украина выдала России, в частности, Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха, в отношении которых возбуждены уголовные дела в Украине.


      В Украину вернулись 24 военнопленные моряки / инфографика 24 канала


      В Украину вернулись пленники Кремля / инфографика 24 канала
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      Теги: Украина – Россия Обмен пленными Олег Сенцов Владимир Путин Новости Крыма Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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