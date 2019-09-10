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      ІМПІЧМЕНТ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА

      У Крим повернусь хіба на танках, – Сенцов

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      Олег Сенцов та Олександр Кольченко
      Олег Сенцов та Олександр Кольченко / Колаж 24 каналу

      Звільнені з російського полону Олег Сенцов та Олександр Кольченко поділилися планами на майбутнє. Обоє українців наразі повертатися до анексованого Криму не збираються.

      Під час пресконференції у Києві Олександр Кольченко наголосив, що поки президент РФ Путін при владі, він повертатися у Крим не буде.

      Читайте також: Ця імперія побудована на брехні, – Сенцов про Росію і її агресію проти України

      Кольченко також сказав, що у найближчі дні збирається багато відпочивати.

      Режисер Олег Сенцов зазначив, що буде займатися "двома найпрекраснішими заняттями у світі – знімати кіно і жити".

      Щодо Криму… Чи повернусь я туди? Хіба на танках,
      – наголосив Сенцов.

      Ексбранець Кремля буде жити поки у Києві з дочкою. Його мама та син приїхали також до столиці на деякий час, але син з колишньою дружиною повернеться в анексований Крим.

      Важливо! 10 травня 2014 року Сенцова разом з активістом Олександром Кольченком затримали в окупованому Криму. Російські окупанти звинуватили обох у підготовці терактів. У 2015 році Сенцова засудили до 20 років російської колонії суворого режиму, а Кольченку дали 10 років. У 2018 році Сенцов оголосив голодування, вимагаючи звільнити усіх політв'язнів Кремля.

      7 вересня у рамках обміну полоненими між Україною і Росією Сенцова та ще 34 українських бранців Кремля звільнили з російського полону.

      Важливо: Питання залишається відкритим, – Сенцов відповів, чи піде у політику

      Що відомо про звільнення українських політв'язнів?7 вересня близько 14:00 літак з полоненими Росією українцями приземлився в київському "Борисполі". Моряків, яких Росія захопила в листопаді 2018 року, а також інших бранців Кремля обміняли за схемою "35 на 35".

      Крім моряків, на Батьківщину повернулися Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.

      Зі свого боку Україна видала Росії, зокрема, Кирила Вишинського та Володимира Цемаха, щодо яких відкриті кримінальні справи в Україні.


      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / інфографіка 24 каналу


      В Україну повернулися бранці Кремля / інфографіка 24 каналу
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      Теги: Обмін полоненими Олег Сенцов Україна – Росія Новини України Новини політики Новини Криму Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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