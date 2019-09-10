Ця імперія побудована на брехні, – Сенцов про Росію і її агресію проти України

Звільнений з російського полону український режисер Олег Сенцов вважає, що конфлікт України та Росії є набагато глибшим, аніж здається на перший погляд. Річ у тім, що триває інформаційна війна і не програти її можна лиш, кажучи правду.

Про це Сенцов розповів під час власної пресконференції у Києві. Режисер висловив велику вдячність українським ЗМІ.

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Наш конфлікт із Росією він у якійсь мірі – інформаційний. Велика проблема в тому, що Путін не лише напав на Україну, а й в тому, що дуже багато росіян його в цьому підтримують. Ця імперія побудована на брехні. Єдиний спосіб боротьби з брехнею – говорити правду,

– сказав він.

Так само Сенцов додав, що всі новини про Україну дізнавався з російської опозиційної газети "Новая газета". Там він, зокрема, прочитав про те, що Росія намагається залишитися в європейських організаціях.

"Стало зрозуміло, що Росія хоче залишитись в цій європейській спільноті. Водночас, зміна влади в Україні дає можливість Росії розпочати новий діалог. Ці два фактори повпливали на те, що ми тут. І це зовсім не означає, що Росія готова відпустити Україну, повернути Крим чи віддати Донбас", – додав він.

Як Олег Сенцов опинився у російському полоні?10 травня 2014 року Сенцова разом з активістом Олександром Кольченком затримали в окупованому Криму. Російські окупанти звинуватили обох у підготовці терактів. У 2015 році Сенцова засудили до 20 років російської колонії суворого режиму, а Кольченку дали 10 років.



У 2018 році Сенцов оголосив голодування, вимагаючи звільнити усіх політв'язнів Кремля. Він навіть написав заповіт на творчість у разі смерті. Політв’язень припинив голодування після 145 днів через загрозу примусового годування.



7 вересня у рамках обміну полоненими між Україною і Росією Сенцова та ще 34 українських бранців Кремля звільнили з російського полону.