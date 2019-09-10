Питання залишається відкритим, – Сенцов відповів, чи піде у політику

Звільнений з російського полону український режисер Олег Сенцов сказав, що питання його політичного майбутнього залишається відкритим.

Про це Сенцов розповів під час власної пресконференції у Києві. Режисер висловив подяку політикам, що вони впродовж п'яти років не обговорювали з ним політичні моменти.

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"Щодо мого майбутнього життя, можливо політичного, то для мене самого це питання залишається відкритим", – сказав Сенцов.

Так сталося, що я людина непублічна, а закритіша, однак, життя так вивело. Я відчуваю якусь відповідальність за це перед своїм народом та своєю країною, а тому буду робити все, що в моїх силах для своєї країни,

– наголосив режисер.

Дивіться відео пресконференції Олега Сенцова та Олександра Кольченка:

Що відомо про звільнення українських політв'язнів?7 вересня близько 14:00 літак полоненими Росією українцями приземлився в київському "Борисполі". Моряків, яких Росія захопила в листопаді 2018 року, а також інші бранців Кремля обміняли за схемою "35 на 35".



Крім моряків, на Батьківщину повернулися Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.



Зі свого боку Україна видала Росії, зокрема, Кирила Вишинського та Володимира Цемаха, щодо яких відкриті кримінальні справи в Україні.