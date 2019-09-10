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      Вопрос остается открытым, – Сенцов ответил, пойдет ли в политику

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      Олег Сенцов
      Олег Сенцов / bzns.media

      Освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов сказал, что вопрос его политического будущего остается открытым.

      Об этом Сенцов рассказал во время собственной пресс-конференции в Киеве. Режиссер высказал благодарность политикам, что они в течение пяти лет не обсуждали с ним политические моменты.

      Достойно внимания! Спасибо, что выдержал: мать и сын Сенцова прокомментировали его освобождение

      "Что касается моей будущей жизни, возможно политической, то для меня самого этот вопрос остается открытым", – сказал Сенцов.

      Так случилось, что я как человек непубличный, а более закрытый, однако, жизнь так вывела. Я чувствую какую-то ответственность за это перед своим народом и своей страной, а потому буду делать все, что в моих силах для своей страны,
      – подчеркнул режиссер.

      Смотрите видео пресс-конференции Олега Сенцова и Александра Кольченко:

      Что известно об освобождении украинских политзаключенных?7 сентября около 14:00 самолет с пленными Россией украинцами приземлился в киевском "Борисполе". Моряков, которых Россия захватила в ноябре 2018 года, а также других пленников Кремля обменяли по схеме "35 на 35".

      Кроме моряков, на Родину вернулись Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.

      Со своей стороны Украина выдала России, в частности, Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха, в отношении которых открыты уголовные дела в Украине.

      українці повернулися з полону, обмін полоненими

      українські моряки повернулися з полону

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      Теги: Заложники Украина – Россия Обмен пленными Олег Сенцов Новости России Новости Украины
      Источник: 24 канал
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