Спасибо, что выдержал: мать и сын Сенцова прокомментировали его освобождение

Мать Олега Сенцова Людмила вместе с сыном освобожденного пленника Владиславом 8 сентября приехали в Киев, чтобы встретиться с ним. По словам Людмилы Сенцовой, известие об освобождении сына было очень неожиданным, но принесло лишь положительные эмоции.

Родственники украинского режиссера до последнего не могли поверить в то, что его включили в список на обмен, рассказала мать Сенцова в комментарии ATR.

Читайте также: Родные Сенцова направляются на встречу с ним в Киев: фото

"Все ожидали, что это будет не он, что он не вошел в список. Было страшно. Но потом, когда мы увидели самолет, это было что-то невероятное. Мы с Владиславом чуть не охренели, прыгали от счастья", – вспоминает Людмила Сенцова.

Кроме того, она поделилась тем, какие теплые слова планирует сказать сыну сразу же при встрече.

Я скажу ему: спасибо, что выдержал, что я могу снова тебя увидеть и что ты у меня живой. Все, мне больше ничего не нужно,

– рассказала мать освобожденного пленника.

Она также рассказала, что в день освобождения Олега Сенцова й телефон буквально разрывался от звонков. Ей звонили, чтобы поздравила и поблагодарить за то, что дождалась своего сына.

К слову: Крымчанам Сенцову и Кольченко организовали временное жилье на подконтрольной территории

Своими переживаниями поделился и сын украинского режиссера Владислав. Когда отца упрятали за решетку оккупанты, парню было только 10.

"Я папу сразу узнал, когда по телевизору увидел вместе с моей сестрой Алиной. Он жал руку Владимиру Зеленскому – президенту Украины", – отметил Владислав Сенцов.

Что известно об освобождении украинских политзаключенных?7 сентября около 14:00 самолет пленными Россией украинцами приземлился в киевском "Борисполе". Моряков, которых Россия захватила в ноябре 2018 года, а также другие пленников Кремля обменяли по схеме "35 на 35".



Кроме моряков, на Родину вернулись Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Сизонович Алексей и Олег Сенцов.



Со своей стороны Украина выдала России, в частности, Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха, в отношении которых открыты уголовные дела в Украине.