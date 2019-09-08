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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЫБОРЫ В МОСКВЕ ЛИТВА – УКРАИНА

      Крымчанам Сенцову и Кольченко организовали временное жилье на подконтрольной территории

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      В ближайшее время Сенцову и Кольченко организуют постоянное жилье на подконтрольной Украине территории
      В ближайшее время Сенцову и Кольченко организуют постоянное жилье на подконтрольной Украине территории / dt.ua

      Освобожденным из русского плена украинским активистам Олегу Сенцову и Александру Кольченко организовали временное жилье на подконтрольной Украине территории. Сами активисты родом из Крыма, но не могут вернуться туда из-за агрессии и оккупации России.

      Уже решается вопрос предоставления освобожденным из плена постоянного жилья, подчеркнула омбудсмен Людмила Денисова в комментарии "BBC Украина".

      Это нужно знать: Обмен пленными состоялся: все, что об этом известно

      Сейчас они находятся в больнице, а мы уже решили вопрос об организации временного жилья и для Олега, и для Александра. Так же мы будем решать вопрос о предоставлении постоянного жилья,
      – отметила омбудсмен.

      По ее словам, задачу об организации постоянного жилья озвучил и Президент Украины Владимир Зеленский, поскольку освобожденным пленникам нельзя возвращаться домой в Крым.

      "Тем не менее, у них есть семьи. Например, в Сенцова есть мама, дети, которые тоже хотят быть со своим отцом. Мы вчера этот вопрос обсудили с господином Олегом, будем его решать", – резюмировала Людмила Денисова.

      Что известно об освобождении украинских политзаключенных?
      7 сентября около 14:00 самолет пленными Россией украинцами приземлился в киевском "Борисполе". Моряков, которых Россия захватила в ноябре 2018 года, а также других пленников Кремля обменяли по схеме "35 на 35".

      Кроме моряков, на Родину вернулись Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.

      Со своей стороны Украина выдала России, в частности, Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха, в отношении которых возбуждены уголовные дела в Украине.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Обмен пленными Украинцы в плену РФ Людмила Денисова Олег Сенцов Президент Украины
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