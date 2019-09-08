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      Кримчанам Сенцову і Кольченку організували тимчасове житло на підконтрольній території

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      Найближчим часом Сенцову і Кольченку організують постійне житло на підконтрольній Україні території
      Найближчим часом Сенцову і Кольченку організують постійне житло на підконтрольній Україні території / dt.ua

      Звільненим з російського полону українським активістам Олегу Сенцову та Олександру Кольченку організували тимчасове житло на підконтрольній Україні території. Самі активісти родом з Криму, але не можуть повернутися туди через агресію та окупацію Росії.

      Вже вирішується питання надання звільненим з полону постійного житла, підкреслила омбудсмен Людмила Денісова у коментарі "BBC Україна".

      Це потрібно знати: Обмін полоненими відбувся: все, що про це відомо

      Зараз вони перебувають у лікарні, а ми вже вирішили питання про організацію тимчасового житла і для Олега, і для Олександра. Так само ми будмо вирішувати питання про надання постійного житла,
      – зазначила омбудсмен.

      За її словами, завдання про організацію постійного житла озвучив і Президент України Володимир Зеленський, позаяк звільненим бранцям не можна повертатися додому у Крим.

      "Тим не менш, у них є родини. Наприклад, в Сенцова є мама, дітки, які теж хочуть бути зі своїм батьком. Ми вчора це питання обговорили з паном Олегом, будемо його вирішувати", – резюмувала Людмила Денісова.

      Що відомо про звільнення українських політв'язнів?7 вересня близько 14:00 літак полоненими Росією українцями приземлився в київському "Борисполі". Моряків, яких Росія захопила в листопаді 2018 року, а також інші бранців Кремля обміняли за схемою "35 на 35".

      Крім моряків, на Батьківщину повернулися Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.

      Зі свого боку Україна видала Росії, зокрема, Кирила Вишинського та Володимира Цемаха, щодо яких відкриті кримінальні справи в Україні. 

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президент України Людмила Денісова Обмін полоненими Українці в полоні РФ Олег Сенцов
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