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      Дякуємо, що витримав: матір і син Сенцова прокоментували його звільнення

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      Людмила Сенцова: при зустрічі подякую сину за те, що витримав
      Людмила Сенцова: при зустрічі подякую сину за те, що витримав / ukrinform.ua

      Матір Олега Сенцова Людмила разом з сином звільненого бранця Владислав 8 вересня приїхали до Києва, щоб зустрітися з ним. За словами Людмили Сенцової, звістка про звільнення сина була дуже неочікуваною, але принесла лише позитивні емоції.

      Родичі українського режисера до останнього не могли повірити в те, що його включили до списку на обмін, розповіла матір Сенцова у коментарі ATR.

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      "Усі чекали, що це буде не він, що він не увійшов до списку. Було страшно. Але потім, коли ми побачили літак, це було щось неймовірне. Ми з Владиславом ледь не здуріли, стрибали від щастя", – пригадує Людмила Сенцова.

      Крім того, вона поділилася тим, які теплі слова планує сказати сину одразу ж при зустрічі.

      Я скажу йому: дякую, що витримав, що я можу знову тебе побачити і що ти у мене живий. Все, мені більше нічого не потрібно,
      – розповіла мати звільненого бранця.

      Вона також розповіла, що у день звільнення Олега Сенцова її телефон буквально розривався від дзвінків. Їй телефонували, щоб привітита і подякувати за те, що дочекалася свого сина.

      До слова: Кримчанам Сенцову і Кольченку організували тимчасове житло на підконтрольній території

      Своїми переживаннями поідлився і син українського режисера Владислав. Коли у 2014-му батька запроторили за ґрати окупанти, хлопцеві було лише 10.

      "Я тата одразу впізнав, коли по телевізору побачив разом з моєю сестрою Аліною. Він тиснув руку Володимиру Зеленському – президентові України", – зазначив Владислав Сенцов.

      Що відомо про звільнення українських політв'язнів?7 вересня близько 14:00 літак полоненими Росією українцями приземлився в київському "Борисполі". Моряків, яких Росія захопила в листопаді 2018 року, а також інші бранців Кремля обміняли за схемою "35 на 35".

      Крім моряків, на Батьківщину повернулися Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.

      Зі свого боку Україна видала Росії, зокрема, Кирила Вишинського та Володимира Цемаха, щодо яких відкриті кримінальні справи в Україні.

      українці повернулися з полону, обмін полоненими

      українські моряки повернулися з полону

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Олег Сенцов Обмін полоненими
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