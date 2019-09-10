Первая пресс-конференция Сенцова и Кольченко: о чем рассказали освобожденные политзаключенные

Двое освобожденных пленников Кремля Олег Сенцов и Александр Кольченко пообщались с журналистами на совместной пресс-конференции. Что поддерживало их в российском плену, какие у них планы на будущее, что думают о ситуации в стране и войне с Россией и когда вернутся к родной Крым, – об этом и многом другом далее в материале.

Сенцов и Кольченко общались с журналистами более 2 часов. Политзаключенных, которые находились в русском плену более 5 лет журналисты расспрашивали обо всем, чем занимались в тюрьме, какие фильмы хотят посмотреть, что попробовать. Главный вопрос звучал несколько раз и бывшие пленники не уставали на него отвечать: они будут делать все, чтобы остальных украинцев, которых незаконно удерживают в России, в аннексированном Крыму или на временно оккупированном Донбассе освободили.

Об освобождении из плена

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Сенцов рассказал, что накануне освобождения чувствовал себя спокойно. Ровно до того момента, пока не вышел из самолета. Режиссер подчеркнул: все 5 лет не думать о моменте возвращения в Украину было невозможно. Он говорит: знал – возвращение в Украину когда-то будет.

Когда Сенцов узнал, что других заключенных украинцев из списка перевезли в "Лефортово", то еще неделю был в СИЗО в российском городе Лабытнанги.

Когда мне сказали с вещами на этап, я понял, что это будет обмен... Был вполне спокоен, никакого волнения, ожидания,

– рассказал он.

Сенцов признался – до выхода из самолета вообще не нервничал, пока не обнял свою дочь. Тогда понял: "Это один из тех немногих дней, ради которых стоит жить".

Как относились к украинцам в российских СИЗО

Бывшие пленники рассказали, что отношение к ним в российских СИЗО было немного "особенным". Российские тюремщики понимали, что ребят лучше лишний раз не трогать.

Это обусловлено громкостью нашего дела. Чтобы предотвратить проблемы, сотрудники пытались относиться максимально корректно,

– подчеркнул Кольченко.

Он также отметил, что "все было по правилам – ни шага вправо или влево". "Немного особое" отношение и четкость правил подтвердил и Олег Сенцов.

"Ко мне не применяли никакого физического воздействия. Попытки психологического давления были, но в пределах. Они понимали, что "этого лучше не трогать, он себе спокойно сидит и все", – сказал Сенцов.

О родном Крыме

Освобожденный из плена режиссер считает, что Владимиру Путину легче отдать Кремль, чем вернуть аннексированный Крым.

"Путин Крым не отдаст", – такое мнение я прочитал в одной из газет. Ему проще отдать Кремль, чем Крым. Ведь это – важный камень, на котором строится вся его сегодняшняя политика. Захватом Крыма он поднял свой рейтинг", – сказал Сенцов.



Олег Сенцов/ фото Getty images

В то же время, оба политзаключенных считают, что полуостров все же будет украинским, правда, вероятнее всего, после свержения режима Путина.

Драконы тоже умирают. Это произойдет рано или поздно и я надеюсь это увидеть. Возвращение Крыма может произойти из-за какой-то спецоперации, которая отодвинет Путина. Еще одним вариантом этого может стать революция,

– предположил режиссер.

Кольченко считает возвращение Крыма – предметом дипломатических договоренностей, которое возможно после свержения режима Путина.

И Сенцов, и Кольченко не могут наведываться в Крым пока там находятся российские оккупанты. Впрочем, насчет возвращения шутят:

Что касается Крыма... вернемся ли туда? Разве на танках!

О задержании

Сенцов рассказал, как работники российского ФСБ задерживали его и проводили обыски дома. Они "шили" против него дело, не имея никаких доказательств.

По его словам, весной 2014 года борьба активистов за украинский Крым была очень слаба. Режиссер заверил: к подрывам, которые якобы готовили активисты в Крыму, он не имел никакого отношения.

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"Относительно подрывов – это были разговоры, которые российское следствие вычленило и заставило Чирния и Афанасьева на этом сосредоточиться. В Чирния действительно была такая идея, об этом я узнал из материалов дела. Он собрал отдельную группу и сказал: "Все занимаются ерундой, а я займусь делом". Однако его сразу же захватили сотрудники ФСБ, конечно, никаких связей у него не обнаружили", – пояснил Сенцов.

Кто такие Афанасьев и Чирний?

Украинцы, которых вместе с Сенцовым и Кольченко задержали российские ФСБшники в Крыму весной 2014 года. Они – тоже фигуранты дела "крымских террористов", однако под пыткой признали свою вину в вымышленном преступлении и оговорили Сенцова и Кольченко и получили по 7 лет тюрьмы. Позже Афанасьев отказался от прежних показаний, заявил, что давал их под давлением. Его помиловали и вернули по обмену в Украину в 2016 году. Чирний – до сих пор в российской тюрьме.

Тогда хотелось вырваться и сделать хотя бы что-то (в Крыму весной 2014 года – 24 канал). Это было похоже на борьбу комара и слона. А насчет всех этих приписанных взрывов – это все фантазии ФСБ, которые взяли за основу показания Чирния и слепили из этого всю эту историю. Показания в материалах дела все время менялись, за три недели я стал фактически организатором этого всего,

– Сенцов рассказал о том, как на него "шили" дело.

Он также заверил: сейчас не держит ни на кого никаких обид, в том числе – и на Афанасьева.

"Если хочешь быть сильным, надо уметь прощать... У меня нет никаких обид, претензий и тем более действий против Афанасьева или Чирния. У каждого своя судьба", – коротко сказал он.

Рассказал Сенцов и о своем задержании. Сказал, что ночью российские ФСБшники приехали к его дому и пробыли там 2 – 3 часа.

Они думали, что это – приют террориста, что там оружие, литература ... а там – дочь моя в пижаме стоит. Открыли, зашли, трехкомнатная квартира, там я сижу в наручниках, они ходят-ходят с обыском. Не нашли ничего. Я спрашиваю: "Что, ребята, все? Разбегаемся?" Ответили: "Нет, ты с нами, все сейчас будет",

– добавил режиссер.

О России

Россия сейчас пользуется тем, что в Украине к власти пришли новые люди. Доказательством этому есть уступки, на которые идет агрессор и освобождение известных мировому сообществу украинских пленников. Так считают Сенцов и Кольченко.

"С приходом новой власти у России есть шансы перегрузить эти отношения. А насчет того, что РФ хочет мира, я скажу: "сколько бы волк не лез под шкуру, зубы у него, как и раньше, на месте". Не верьте в это. Я не верю", – подчеркнул режиссер.

Он также назвал Россию "империей, построенной на лжи". Большой проблемой он считает не только то, что Путин напал на Украину, а и то, что многие россияне его в этом поддерживает.

"Единственный способ борьбы с ложью – говорить правду", – отметил освобожденный режиссер и поблагодарил всех журналистов за то, что ведут эту борьбу.

О Савченко

Журналисты спросили у Кольченко и Сенцова о том, знают ли они историю, как эволюционировало отношение украинской общественности к Надежде Савченко – и она с героя для страны превратилась в ненавистную личность.

Александр Кольченко признался, что с ситуацией вокруг Савченко знаком очень поверхностно, поэтому "не хотел бы комментировать это".

Сенцов, в свою очередь, сказал, что не любит комментировать слова и действия других людей.

"В отношении себя, то скажу, что Надя была искренней и в ее искренности я не сомневаюсь. Поступки, возможно, не всегда были правильными. Относительно того, как она эволюционировала, есть простая цифра – когда она вышла ее рейтинг был 60%, а на последних выборах – десятая-сотая процента", – вспомнил Сенцов политическое прошлое Савченко.

Об "извращении"

Печальным развлечением в российской тюрьме для Кольченко и Сенцова стала кремлевская пропаганда.

"Когда я смотрел телевидение, то одновременно было весело, смешно и грустно. Потому что люди сидят, смотрят телевизор и с серьезными лицами воспринимают это близко к сердцу", – сказал Кольченко.



Александр Кольченко/ фото Getty images

Олег Сенцов абсолютно поддержал Александра Кольченко. Он добавил, что в выходные дни любил смотреть пропагандиста Дмитрия Киселева.

Развлечений в тюрьме мало: цирка нет, театра нет, а тут все показывают. Это очень весело. Конечно, что верить ему невозможно. Кем надо быть, чтобы ему верить,

– отметил Сенцов.

Экс-пленник Кремля подчеркнул, что программы с Дмитрием Киселевым – это немного извращенное удовольствие, но в тюрьме действительно мало развлечений.

О здоровье, отдыхе и кино

Освобожденные украинцы сообщили, что сейчас проблем со здоровьем у них нет. Впрочем, медицинское обследование они все еще проходят в больнице "Феофания".

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"Я хорошо себя чувствую. Пока тревожных новостей нет", – рассказал Кольченко.

Олег Сенцов на вопросы о состоянии своего здоровья ответил коротко: "Я здоров".

Кроме этого, украинский режиссер рассказал, что он всегда занимался спортом – и на воле, и в тюрьме. А в последний год активно восстанавливался после голодания. Несмотря на это режиссер отметил, что в мае 2019 года хотел объявить вторую голодовку. Об этом знал только его адвокат.



Олег Сенцов и Александр Кольченко / фото Лизы Герасимьюк, 24 канал

"Я к этому готовился. К предыдущему я готовился минимизировав свою форму, то есть зашел с самого низкого веса, чтобы было легче перенести. А в этот раз я хотел наоборот набрать максимальный вес", – сказал пленник Кремля.

Впрочем, когда он услышал, что начались переговоры и какие-то первые сдвиги, то решил подождать со своей идеей.

Кино

Олег Сенцов признался, что еще во время заключения попросил друзей передать ему записи фильмов, которые они рекомендовали бы для просмотра. Политический заключенный получил 20 кинолент, однако пока их так и не пересмотрел.

А вот Александр Кольченко добавил, что много слышал о новом фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", который он пересмотрит при случае.

Будущее

Сенцов пока будет жить в Киеве с дочерью. Его мама и сын приехали также в столицу на некоторое время, но сын с бывшей женой вернется в аннексированный Крым.

Планы на будущее он описал так: "Собираюсь заниматься двумя самыми прекрасными занятиями в мире – снимать кино и жить".

Александр Кольченко тоже пока собирается жить в Киеве.

Оба заверили, что собираются сделать все возможное со своей стороны, чтобы освободить остальных украинских политзаключенных из российского плена.

Пресконференция Сенцова и Кольченко: видео