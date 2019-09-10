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      Сенцов та Кольченко розповіли про стан свого здоров'я

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      Олег Сенцов та Олександр Кольченко
      Олег Сенцов та Олександр Кольченко / Колаж 24 каналу

      Звільнені українські політв'язені Олег Сенцов та Олександр Кольченко повідомили, що наразі проблем зі здоров'я у них немає.

      Під час пресконференції у Києві Олександр Кольченко сказав, що наразі триває медичне обстеження. 

      Варте уваги: У Крим повернусь хіба на танках, – Сенцов

      "Я добре себе почуваю. Наразі тривожних новин немає", – розповів Кольченко. 

      Олег Сенцов на запитання про стан свого здоров'я відповів коротко: "Я здоровий". 

      Окрім цього, український режисер розповів, що він завжди займався спортом – і на волі, і в тюрмі. А в останній рік відновлювався після голодування.

      Фактично з перших днів при будь-якій можливості (займався спортом, – 24 канал) і в камері, і не в камері. Я не палю, відповідно наркотиків там нема, алкоголю теж. Окрім цього, я не "заганявся", тобто не думав про погане, думав про хороше, а це дуже сильно впливає,
      – додав Сенцов.

      Олег Сенцов та Олександр Кольченко повернулись до України 7 вересня під час обміну полоненими з Росією у форматі "35 на 35". Разом з ними додому приїхали 24 полонені моряки та ще 9 звільнених в'язнів.

      Що відомо про Олега Сенцова та Олександра Кольченка?10 травня 2014 року режисера Олега Сенцова разом з активістом Олександром Кольченком затримали в окупованому Криму. Російська Федерація звинуватила обох у нібито підготовці терактів. У 2015 році Сенцова засудили до 20 років російської колонії суворого режиму, а Кольченку дали 10 років.

      У 2018 році Сенцов оголосив голодування, вимагаючи звільнити усіх політв'язнів Кремля. Політв'язень протримався без їжі 145 днів.

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      Теги: Олег Сенцов Заручники Обмін полоненими Новини України Суд Україна – Росія Новини Росії Голодування
      Джерело: 24 канал
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