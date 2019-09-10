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      Сенцов и Кольченко рассказали о состоянии своего здоровья

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      Олег Сенцов и Александр Кольченко
      Олег Сенцов и Александр Кольченко / Коллаж 24 канала

      Освобожденные украинские политзаключенные Олег Сенцов и Александр Кольченко сообщили, что пока проблем со здоровьем у них нет.

      Во время пресс конференции в Киеве Александр Кольченко сказал, что сейчас продолжается медицинское обследование.

      Примечательно: В Крым вернусь разве что на танках, – Сенцов

      "Я хорошо себя чувствую. Сейчас тревожных новостей нет", – рассказал Кольченко.

      Олег Сенцов на вопрос о состоянии своего здоровья ответил коротко: "Я здоров".

      Кроме этого, украинский режиссер рассказал, что он всегда занимался спортом – и на свободе, и в тюрьме. А в последний год восстанавливался после голодания.

      Фактически с первых дней при любой возможности (занимался спортом – 24 канал) и в камере, и не в камере. Я не курю, соответственно, наркотиков там нет, алкоголя тоже. Кроме того, я не "загонялся", то есть не думал о плохом, думал о хорошем, а это очень сильно влияет,
      – добавил Сенцов.

      Олег Сенцов и Александр Кольченко вернулись в Украину 7 сентября во время обмена пленными с Россией в формате "35 на 35". Вместе с ними домой приехали 24 пленные моряки и еще 9 освобожденных заключенных.

      Что известно об Олеге Сенцове и Александре Кольченко?
      10 мая 2014 года режиссера Олега Сенцова вместе с активистом Александром Кольченко задержали в оккупированном Крыму. Российская Федерация обвинила обоих в якобы подготовке терактов. В 2015 году Сенцова приговорили к 20 годам российской колонии строгого режима, а Кольченко дали 10 лет.

      В 2018 году Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех политзаключенных Кремля. Политзаключенный продержался без пищи 145 дней.

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      Теги: Заложники Обмен пленными Олег Сенцов Новости Украины Суд Украина – Россия Новости России Голодовка
      Источник: 24 канал
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