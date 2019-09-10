Я не сумніваюсь в її щирості, – Сенцов про Надію Савченко

Звільнений з російського полону український режисер Олег Сенцов прокоментував своє ставлення до колишньої бранки Кремля Надії Савченко.

10 вересня в Українському домі у Києві відбулась перша прес-конференція звільнених з російського полону українських політв’язнів Олега Сенцова та Олексанра Кольченка.

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Журналіст спитав, чи знають вони історію, як еволюціонувало ставлення української громадськості до Надії Савченко – як вона із героя для країни перетворилась на ненависну особу. Олександр Кольченко зізнався, що із ситуацією навколо Савченко знайомий дуже поверхнево, тому "не хотів би коментувати це".

Олег Сенцов вже не вперше впродовж прес-конференції повторив, що не любить коментувати слова і дії інших людей.

Стосовно себе, то скажу, що Надя (Надія Савченко, – ред.) була щирою і в її щирості я не сумніваюсь. Вчинки, можливо, не завжди були правильними. Щодо того, як вона еволюціонувала, є проста цифра – коли вона вийшла, в день її звільнення її рейтинг був 60%, якщо я не помиляюсь, а на останніх виборах – десята-сота відсотка, тобто, що вона вже нікуди не пройшла,

– згадав Сенцов політичне минуле Савченко.

Що варто знати про справу Надії Савченко?Проти Надії Савченко була відкрита кримінальна справа за статтею "тероризм".



Її звинувачують у плануванні серії терактів в урядовому кварталі, спрямованих на повалення конституційного ладу. Зокрема, підозрюють у тому, що вона планувала підірвати Верховну Раду і планувала це разом з колишнім переговірником з обміну полоненими Володимиром Рубаном.



Рубана затримали, коли він перевозив з окупованої на підконтрольну Україні територію чималий арсенал зброї. Йому оголосили про підозру у спробі замаху, теракті та незаконному поводженні зі зброєю та взяли під арешт.



За даними ГПУ, за допомогою зброї з окупованих територій Савченко з Рубаном планували вбивства перших осіб держави, зокрема тодішніх президента Петра Порошенка, секретаря РНБО Олександра Турчинова та голови МВС Арсена Авакова.



Серед планів, за даними слідства, були підриви будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель у центрі Києва.

На парламентських виборах 2014 року Надія Савченко була першим номером у списку партії ВО "Батьківщина". На позачергових парламентських виборах 2019 Савченко балотувалась в 51 окрузі на Донеччині. Вона набрала 1,20%, за неї проголосувало 8 виборців.

Відповідаючи на другу частину питання, чи готуються звільнені протистояти натиску громадськості після повернення в Україну, Олег Сенцов відповів доволі різко.

"Я що приїхав до ворогів, щоб на мене тиснули? Я приїхав додому і я радий бачити свою країну, своїх співгромадян і не вважаю, що тут на мене буде хтось тиснути. Я приїхав додому!" – емоційно відповів звільнений з полону український режисер.