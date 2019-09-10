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      Я не сомневаюсь в ее искренности, – Сенцов о Надежде Савченко

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      Олег Сенцов во время первой пресс-конференции в Киеве
      Олег Сенцов во время первой пресс-конференции в Киеве / Getty images

      Освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов прокомментировал свое отношение к бывшей пленнице Кремля Надежде Савченко.

      10 сентября в Украинском доме в Киеве состоялась первая пресс-конференция освобожденных из русского плена украинских политзаключенных Олега Сенцова и Алексанра Кольченко.

      Актуально! В Крым вернусь разве что на танках, – Сенцов

      Журналист спросил, знают ли они историю, как эволюционировало отношение украинской общественности к Надежде Савченко – как она из героя для страны превратилась в ненавистное лицо. Александр Кольченко признался, что с ситуацией вокруг Савченко знаком очень поверхностно, поэтому "не хотел бы комментировать это".

      Олег Сенцов уже не впервые в течение пресс-конференции повторил, что не любит комментировать слова и действия других людей.

      Относительно себя, то скажу, что Надя (Надежда Савченко, – ред.) была искренней и в ее искренности я не сомневаюсь. Поступки, возможно, не всегда были правильными. О том, как она эволюционировала, есть простая цифра – когда она вышла, в день ее освобождения ее рейтинг был 60%, если я не ошибаюсь, а на последних выборах – десятая-сотая процента, то есть, что она уже никуда не прошла,
      – вспомнил Сенцов политическое прошлое Савченко.

      Что следует знать о деле Надежды Савченко?​
      Против Надежды Савченко было открыто уголовное дело по статье "терроризм".

      Ее обвиняют в планировании серии терактов в правительственном квартале, направленных на свержение конституционного строя. В частности, подозревают в том, что она планировала подорвать Верховную Раду и планировала это вместе с бывшим переговорщиком по обмену пленными Владимиром Рубаном.

      Рубана задержали, когда он перевозил из оккупированной на подконтрольную Украине территорию немалый арсенал оружия. Ему объявили о подозрении в попытке покушения, теракте и незаконном обращении с оружием и взяли под арест.

      По данным ГПУ, с помощью оружия из оккупированных территорий Савченко с Рубаном планировали убийства первых лиц государства, в частности тогдашних президента Петра Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова и главы МВД Арсена Авакова.

      Среди планов, по данным следствия, были подрывы здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий в центре Киева.

      На парламентских выборах 2014 Надежда Савченко была первым номером в списке партии "Батькивщина". На внеочередных парламентских выборах 2019 года Савченко баллотировалась в 51 округе Донецкой области. Она набрала 1,20%, за нее проголосовало 8 избирателей.

      Отвечая на вторую часть вопроса, готовятся ли освобожденные противостоять натиску общественности после возвращения в Украину, Олег Сенцов ответил довольно резко.

      "Я что приехал к врагам, чтобы на меня давили? Я приехал домой и я рад видеть свою страну, своих сограждан и не считаю, что здесь на меня будет кто-то давить. Я приехал домой!" – эмоционально ответил освобожденній из плена украинский режиссер.

      пресс-конференция олега сенцова и александра кольченко:
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      Теги: Обмен пленными Новости политики Новости Украины Олег Сенцов Украинцы в плену РФ Задержание Савченко Надежда Савченко
      Источник: 24 канал
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