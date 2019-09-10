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      ИМПИЧМЕНТ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Обмен пленными не означает, что Россия готова отдать Крым и Донбасс, – Сенцов

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      Олег Сенцов
      Олег Сенцов / Ростислав Лабенский / 24 канал

      Освобожденный украинский политзаключенный и режиссер Олег Сенцов рассказал, что обмен пленными – неслучаен, ведь все эти годы велась определенная работа. Он заявил, что с приходом новой власти в России есть шансы перегрузить отношения с Украиной.

      "Зеленский тоже делает шаги навстречу. Я вижу, что он хочет решить эту ситуацию в пользу страны без потерь интересов. Я уже говорил, что 100 лет переговоров лучше, чем один год войны", ответил украинский режиссер на пресс-конференции.

      Важно! В Крым вернусь разве что на танках, – Сенцов

      Что предшествовало обмену пленными? Сенцов сказал, что были периоды затишья и активизации по обмену пленными.

      То, что происходит сейчас, началось в мае этого года. Ведь РФ могла бы выйти из Совета Европы, но ее вернули. Тогда я понял, что Россия захотела остаться в европейском сообществе. К тому же, смена администрации в Украине дала возможность начать новый диалог. Это все совпало и повлияло на то, что мы здесь. Это не означает, что Россия готова отпустить Украину, отдать Крым и Донбасс, этого не будет, не ждите,
      – отметил режиссер.

      Сенцов добавил, что при прошлой администрации были также освобождены пленные, но тот диалог зашел в тупик. "Сейчас с приходом новой власти в РФ есть шансы перегрузить эти отношения. А о том, что РФ хочет мира, я скажу "сколько бы волк не лез под овечью кожу, зубы у него, как и раньше, на месте". Не верьте в это. Я не верю", – заверил освобожден политзаключенный.

      Также на вопрос журналистки о том, может ли обмен пленными стать сигналом для дальнейшего решения ситуации на Донбассе, Александр Кольченко ответил, что об этом рано говорить, ведь в РФ и на оккупированной территории Украины остаются много пленных.

      Что известно об освобождении украинских политзаключенных?7 сентября около 14:00 самолет с плененными Россией украинцами приземлился в киевском "Борисполе". Моряков, которых Россия захватила в ноябре 2018 года, а также других пленников Кремля обменяли по схеме "35 на 35".

      Кроме моряков, на Родину вернулись Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.

      Со своей стороны Украина выдала России, в частности, Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха, в отношении которых возбуждены уголовные дела в Украине.


      В Украину вернулись пленники Кремля / инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Теги: Украина – Россия Обмен пленными Украинцы в плену РФ Олег Сенцов Владимир Зеленский Новости политики Новости Украины Новости России
      Источник: 24 канал
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