Обмін полонених не означає, що Росія готова віддати Крим і Донбас, – Сенцов

Звільнений український політв'язень та режисер Олег Сенцов розповів, що обмін полонених – невипадковий, адже всі ці роки велася певна робота. Він заявив, що з приходом нової влади у Росії є шанси перевантажити відносини з Україною.

"Зеленський теж робить кроки назустріч. Я бачу, що він хоче це вирішити цю ситуацію на користь країни без втрат інтересів. Я вже говорив, що 100 років перемовин краще, ніж один рік війни", – відповів український режисер на пресконференції.

Важливо! У Крим повернусь хіба на танках, – Сенцов

Що передувало обміну полонених? Сенцов сказав, що були періоди затишшя та активізації щодо обміну полонених.

Те, що відбувається зараз, почалося в травні цього року. Адже РФ могла б вийти з Ради Європи, але її повернули. Тоді я зрозумів, що Росія захотіла залишитися у європейській спільноті. До того ж, зміна адміністрації в Україні дала можливість почати новий діалог. Це все співпало і вплинуло на те, що ми тут. Це не означає, що Росія готова відпустити Україну, віддати Крим та Донбас, цього не буде, не чекайте,

– наголосив режисер.

Сенцов додав, що за минулої адміністрації були також звільнені полонені, але той діалог зайшов в глухий кут. "Зараз з приходом нової влади у РФ є шанси перевантажити ці відносини. А щодо того, що РФ хоче миру, я скажу "скільки б вовк не ліз під овечу шкіру, зуби в нього, як і раніше, на місці". Не вірте в це. Я не вірю", – запевнив звільнений політв'язень.

Також на питання журналістки про те, чи може обмін полонених стати сигналом для подальшого вирішення ситуації на Донбасі, Олександр Кольченко відповів, що про це зарано говорити, адже в РФ та на окупованій території України залишаються багато полонених.

Що відомо про звільнення українських політв'язнів?7 вересня близько 14:00 літак з полоненими Росією українцями приземлився в київському "Борисполі". Моряків, яких Росія захопила в листопаді 2018 року, а також інших бранців Кремля обміняли за схемою "35 на 35".



Крім моряків, на Батьківщину повернулися Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.



Зі свого боку Україна видала Росії, зокрема, Кирила Вишинського та Володимира Цемаха, щодо яких відкриті кримінальні справи в Україні.



В Україну повернулися бранці Кремля / інфографіка 24 каналу