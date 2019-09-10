Треба вміти прощати, – Сенцов про Афанасьєва, який свідчив у його справі

Український режисер Олег Сенцов, якого 7 вересня в межах обміну звільнили із понад 5-річного російського полону, не тримає ні на кого жодних образ.

Колекціонування образ – захоплення слабких, сказав Олег Сенцов під час своєї першої пресконференції із Олександром Кольченком у Києві 10 вересня.

Важливо: У Крим повернусь хіба на танках, – Сенцов

Так він відповів на запитання журналіста про те, чи має намір він спілкуватися із Геннадієм Афанасьєвим, який свідчив у справі Сенцова.

Якщо хочеш бути сильним, треба вміти прощати... У мене немає ніяких образ, претензій і тим більше дій проти Афанасєва чи Чирнія (інший засуджений у цій справі – 24 канал). У кожного своя доля,

– сказав Сенцов.

Звільнений українець побажав Олексію Чирнію – свободи, а Геннадію Афанасьєву – "всього доброго".

"Але це не означає, що я зобов'язаний із ними спілкуватися", – додав він.

Хто такий Афанасьєв та Чирній?

Співробітники російських окупаційних силових структур затримали Олега Сенцова, Геннадія Афанасьєва, Олексія Чірнія та Олександра Кольченка в Сімферополі 10 травня 2014 року. Їх звинувачували у підготовці терористичного акту.

Афанасьєв і Чирній дали свідчення, за що отримали пом’якшений термін – по 7 років позбавлення волі. За умовами угоди зі слідством, на процесі Чирній і Афанасьєв повинні давати свідчення проти Сенцова і Кольченка.

Згодом Афанасьєв відмовився від попередніх свідчень та заявив, що давав їх під тиском.

У 2015 році Сенцова засудили до 20 років російської колонії суворого режиму, а Кольченку дали 10 років. У 2018 році Сенцов оголосив голодування, вимагаючи звільнити усіх політв'язнів Кремля. Афанасьєва помилували і повернули за обміном до України у 2016 році. Чирій досі у Росії, його термін ув'язнення завершується за півтора роки.

7 вересня Росія та Україна провели обмін за схемою "35 на 35". До україни повернулися 24 полонені моряки та 11 звільнених в'язнів. Зі свого боку, Україна видала Росії серед інших редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського та фігуранта у справі MH17 Володимира Цемаха.



В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / Інфографіка 24 каналу