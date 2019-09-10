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      Надо уметь прощать, – Сенцов про Афанасьева, который свидетельствовал против него

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      Надо уметь прощать, – Сенцов про Афанасьева, который свидетельствовал против него

      Украинский режиссер Олег Сенцов, которого освободили из более чем 5-летнего российского плена, не держит ни на кого никаких обид.

      Коллекционирование обид – увлечение слабых, сказал Олег Сенцов во время своей первой пресс конференции в Киеве 10 сентября.

      Новость дополняется...

      blog_ava
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      Теги: Заложники Украина – Россия Украинцы в плену РФ Обмен пленными Олег Сенцов Новости Украины Новости политики
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