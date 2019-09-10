Надо уметь прощать, – Сенцов про Афанасьева, который свидетельствовал против него 12:28, сегодня 44 Читати новину українською Украинский режиссер Олег Сенцов, которого освободили из более чем 5-летнего российского плена, не держит ни на кого никаких обид. Коллекционирование обид – увлечение слабых, сказал Олег Сенцов во время своей первой пресс конференции в Киеве 10 сентября. Новость дополняется... Государство предоставит квартиру в Киеве четырем политзаключенным из Крыма – Денисова сегодня 595 Теги: Заложники Украина – Россия Украинцы в плену РФ Обмен пленными Олег Сенцов Новости Украины Новости политики Комментарии powered by lun.ua Новости за сегодня Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Выбор редакции Миллионные состояния, стриптизерши и самолет для кошки: какой была жизнь Карла Лагерфельда сегодня , 12:36 Украинцев ждет проверка призерами Олимпиады: анонс товарищеского матча Украина – Нигерия сегодня , 12:25 Депутаты проголосовали за законопроект об импичменте президента сегодня , 10:59 Комментарии Публикации сегодня , 12:00 О школах Луганска: родители платят за все Ольга Черненко 228 сегодня , 08:40 Відновлення довіри між Парижем і Москвою, або Макрона схилити легко Блог Медіа 790 сегодня , 08:00 Главные новости 9 сентября: Зеленский собирается в США и новый президент МАУ 1292 9 сентября , 22:00 Массовка ихтамнетов на "избирательных участках", 86 узников и "ценопад": новости Крымнаша КРЫМский бандеровец 1093 9 сентября , 20:15 Имеет свою цену: западные СМИ об обмене заключенными между Украиной и Россией Світлана Попова 756