Надо уметь прощать, – Сенцов про Афанасьева, который свидетельствовал против него

Украинский режиссер Олег Сенцов, которого освободили из более чем 5-летнего российского плена, не держит ни на кого никаких обид.

Коллекционирование обид – увлечение слабых, сказал Олег Сенцов во время своей первой пресс конференции в Киеве 10 сентября. Новость дополняется...