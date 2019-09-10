Це трохи збочення, – Сенцов та Кольченко розповіли про російську пропаганду
Олег Сенцов та Олександр Кольченко під час перебування у в’язниці РФ отримували лише інформацію з російських ЗМІ. Українці жодного разу не піддалися пропаганді Кремля.
Під час пресконференції у Києві Олександр Кольченко зазначив, що ніколи не було остраху піддатися російській пропаганді.
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Коли я дивився телебачення, то одночасно було весело, смішно і сумно. Бо люди сидять, дивляться телевізор і з серйозними обличчями сприймають це близько до серця,
– сказав Кольченко.
Олег Сенцов абсолютно підтримав Олександра Кольченка. Сенцов додав, що у вихідні дні любив дивитися пропагандиста Дмитра Кисельова.
Кисельов – відомий російський пропагандист. Веде низку програм на телеканалі "Россия". Різко негативно висловлюється про Євромайдан, анексію Криму і війну на Донбасі.
"Розваг у в’язниці мало: цирку немає, театру немає, а тут все показують. Це дуже весело. Звичайно, що вірити йому неможливо. Ким треба бути, щоб йому вірити", – зауважив Сенцов.
Ексбранець Кремля наголосив, що програми з Дмитром Кисельовим – це трохи збочене задоволення, але у в’язниці і справді мало розваг.
От Кисельов молодець в цьому плані,
– пожартував режисер.
Олександр Кольченко також додав, що у російських тюрмах полюбляють Ігоря Прокопенка, Анну Чапман та інших пропагандистів.
Важливо! 10 травня 2014 року Сенцова разом з активістом Олександром Кольченком затримали в окупованому Криму. Російські окупанти звинуватили обох у підготовці терактів. У 2015 році Сенцова засудили до 20 років російської колонії суворого режиму, а Кольченку дали 10 років. У 2018 році Сенцов оголосив голодування, вимагаючи звільнити усіх політв'язнів Кремля.
7 вересня у рамках обміну полоненими між Україною і Росією Сенцова та ще 34 українських бранців Кремля звільнили з російського полону. Як це було – читайте тут.
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