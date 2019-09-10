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      Это немного извращение, – Сенцов и Кольченко рассказали о российской пропаганде

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      Сенцов и Кольченко
      Сенцов и Кольченко / Коллаж 24 канала

      Олег Сенцов и Александр Кольченко во время пребывания в тюрьме РФ получали только информацию из российских СМИ. Украинцы ни разу не поддались пропаганде Кремля.

      Во время пресс конференции в Киеве Александр Кольченко отметил, что никогда не было боязни подвергнуться российской пропаганде.

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      Когда я смотрел телевидение, то одновременно было весело, смешно и грустно. Потому что люди сидят, смотрят телевизор и с серьезными лицами воспринимают это близко к сердцу,
      – сказал Кольченко.

      Олег Сенцов абсолютно поддержал Александра Кольченко. Сенцов добавил, что в выходные дни любил смотреть пропагандиста Дмитрия Киселева.

      Киселев – известный российский пропагандист. Ведет ряд программ на телеканале "Россия". Резко отрицательно отзывается о Евромайдане, аннексии Крыма и войне на Донбассе.

      "Развлечений в тюрьме мало: цирка нет, театра нет, а тут все показывают. Это очень весело. Конечно, верить ему невозможно. Кем надо быть, чтобы ему верить", – отметил Сенцов.

      Экс-пленник Кремля подчеркнул, что программы с Дмитрием Киселевым – это немного извращенное удовольствие, но в тюрьме действительно мало развлечений.

      Вот Киселев молодец в этом плане,
      – пошутил режиссер.

      Александр Кольченко также добавил, что в российских тюрьмах любят Игоря Прокопенко, Анну Чапман и других пропагандистов.

      Важно! 10 мая 2014 года Сенцова вместе с активистом Александром Кольченко задержали в оккупированном Крыму. Российские оккупанты обвинили обоих в подготовке терактов. В 2015 году Сенцова приговорили к 20 годам российской колонии строгого режима, а Кольченко дали 10 лет. В 2018 году Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех политзаключенных Кремля.

      7 сентября в рамках обмена пленными между Украиной и Россией Сенцова и еще 34 украинских пленников Кремля освободили из русского плена. Как это было – читайте здесь.

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      Теги: Обмен пленными Украина – Россия Олег Сенцов Новости Украины Новости политики Новости России Журналисты СМИ Российская пропаганда
      Источник: 24 канал
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