Чи поверне Росія український Крим: думки Сенцова та Кольченка

Звільнений політв’язень Олег Сенцов погоджується з фразою, що Путіну простіше віддати Кремль, ніж Крим. Тобто, ймовірно, це можливо лише після повалення його режиму в РФ чи якоїсь революції. Сенцов додав, що надіється на те, що Україна поверне Крим.

Свої думки звільнені полонені Олег Сенцов та Олександр Кольченко висловили на пресконференції.

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"Путін Крим не віддасть", – таку думку я прочитав в одній з газет. Йому простіше віддати Кремль, ніж Крим. Адже це важливий камінь, на якому будується вся його сьогоднішня політика. Так (захопленням Криму, – 24 канал) він підняв свій рейтинг", – сказав Сенцов.

Зміна режиму Путіна неминуча, адже він не вічний. Дракони теж помирають. Це станеться рано чи пізно і сподіваюся, що це побачу. Повернення Криму можу відбутися через якусь спецоперацію, яка відсуне Путіна. Третім варіантом цього (повернення Криму, – 24 канал) може стати революція,

– заявив режисер.

Сенцов підсумував, що є два варіанти: мирний і революційний. В першому до Путіна прийде якийсь європейський демократ і вмовить його віддати Крим, у другому – все відбудеться через неспокійну революцію, яка може призвести до того, що в РФ відвалиться Кавказ, Кенігсберг (тепер Калінінград, – 24 канал) та відповідно Крим.

Кольченко ж відповів, що він вважає це (повернення Криму, – 24 канал) предметом дипломатичних домовленостей, яке можливе після повалення режиму Путіна.

Як Росія анексувала український Крим?Росія почала захоплювати півострів 20 лютого 2014 року. У цей час в Україні тривав Євромайдан, проте Віктор Янукович ще залишався офіційним президентом. У кінці лютого Росія почала перекидати на територію Криму своїх військових у формі без розпізнавальних знаків. Це було просто, адже на півострові базувалися війська Чорноморського флоту Росії. Паралельно з’явилося угруповання з російських "казаків". Вони діяли під прикриттям "самооборони Криму".



Вже 16 березня у Криму Росія провела так званий референдум про приєднання півострова до РФ. Сам референдум був незаконним, а результати сфальсифіковані. Референдум не визнали ні Україна, ні цивілізований світ. Проте саме цей "референдум" послугував Кремлю підставою для незаконного "приєднання" півострова до Росії.



Весь цивілізований світ наголошує, що Росія незаконно анексувала український Крим. За це проти окупантів були введені жорсткі економічні санкції.