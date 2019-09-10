14:21
10 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ІМПІЧМЕНТ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Навальний напав на Памфілову. Оголені вибори в РФ
      Вєсті Кремля
      21:15, 9 вересня
      Вєсті.UA: Богдан та Кличко "побилися". Баканов ловить чортів
      Вєсті.UA
      19:05, 9 вересня
      Як "працівник Офісу Президента" займався квартирним рейдерством: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      09:00, 6 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ІМПІЧМЕНТ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА

      Чи поверне Росія український Крим: думки Сенцова та Кольченка

      468 Читать новость на русском
      Чи поверне Росія український Крим: думки Сенцова та Кольченка
      Чи поверне Росія український Крим: думки Сенцова та Кольченка / Скріншою з відео пресконференції

      Звільнений політв’язень Олег Сенцов погоджується з фразою, що Путіну простіше віддати Кремль, ніж Крим. Тобто, ймовірно, це можливо лише після повалення його режиму в РФ чи якоїсь революції. Сенцов додав, що надіється на те, що Україна поверне Крим.

      Свої думки звільнені полонені Олег Сенцов та Олександр Кольченко висловили на пресконференції.

      Важливо! Чи може змінитися влада в Росії: відповідь Сенцова

      "Путін Крим не віддасть", – таку думку я прочитав в одній з газет. Йому простіше віддати Кремль, ніж Крим. Адже це важливий камінь, на якому будується вся його сьогоднішня політика. Так (захопленням Криму, – 24 канал) він підняв свій рейтинг", – сказав Сенцов.

      Зміна режиму Путіна неминуча, адже він не вічний. Дракони теж помирають. Це станеться рано чи пізно і сподіваюся, що це побачу. Повернення Криму можу відбутися через якусь спецоперацію, яка відсуне Путіна. Третім варіантом цього (повернення Криму, – 24 канал) може стати революція,
      – заявив режисер.

      Сенцов підсумував, що є два варіанти: мирний і революційний. В першому до Путіна прийде якийсь європейський демократ і вмовить його віддати Крим, у другому – все відбудеться через неспокійну революцію, яка може призвести до того, що в РФ відвалиться Кавказ, Кенігсберг (тепер Калінінград, – 24 канал) та відповідно Крим.

      Кольченко ж відповів, що він вважає це (повернення Криму, – 24 канал) предметом дипломатичних домовленостей, яке можливе після повалення режиму Путіна.

      Як Росія анексувала український Крим?Росія почала захоплювати півострів 20 лютого 2014 року. У цей час в Україні тривав Євромайдан, проте Віктор Янукович ще залишався офіційним президентом. У кінці лютого Росія почала перекидати на територію Криму своїх військових у формі без розпізнавальних знаків. Це було просто, адже на півострові базувалися війська Чорноморського флоту Росії. Паралельно з’явилося угруповання з російських "казаків". Вони діяли під прикриттям "самооборони Криму".

      Вже 16 березня у Криму Росія провела так званий референдум про приєднання півострова до РФ. Сам референдум був незаконним, а результати сфальсифіковані. Референдум не визнали ні Україна, ні цивілізований світ. Проте саме цей "референдум" послугував Кремлю підставою для незаконного "приєднання" півострова до Росії.

      Весь цивілізований світ наголошує, що Росія незаконно анексувала український Крим. За це проти окупантів були введені жорсткі економічні санкції.

      blog_ava
      Депутати проголосували за законопроєкт про імпічмент президента
      сьогодні
      5938
      Теги: Олег Сенцов Україна – Росія Новини України Новини політики Новини Криму Анексія Криму Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      О школах Луганска: родители платят за все
      сьогодні , 12:00 О школах Луганска: родители платят за все
      Ольга Черненко 453
      Відновлення довіри між Парижем і Москвою, або Макрона схилити легко
      сьогодні , 08:40 Відновлення довіри між Парижем і Москвою, або Макрона схилити легко
      Блог Медіа 896
      Головні новини 9 вересня: Зеленський збирається до США і новий президент МАУ
      сьогодні , 08:00 Головні новини 9 вересня: Зеленський збирається до США і новий президент МАУ
      2604
      Массовка ихтамнетов на "избирательных участках", 86 узников и "ценопад": новости Крымнаша
      9 вересня , 22:00 Массовка ихтамнетов на "избирательных участках", 86 узников и "ценопад": новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1168
      Має свою ціну: західні ЗМІ про обмін в'язнями між Україною та Росією
      9 вересня , 20:15 Має свою ціну: західні ЗМІ про обмін в'язнями між Україною та Росією
      Світлана Попова 3055
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук