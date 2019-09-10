Вернет ли Россия украинский Крым: мысли Сенцова и Кольченко

Освобожденный политзаключенный Олег Сенцов соглашается с фразой, что Путину проще отдать Кремль, чем Крым. То есть, вероятно, это возможно лишь после свержения его режима в РФ или какой-то революции. Сенцов добавил, что надеется на то, что Украина вернет Крым.

Свои мысли освобожденные пленные Олег Сенцов и Александр Кольченко высказали на пресс-конференции.

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"Путин Крым не отдаст", – такое мнение я прочитал в одной из газет. Ему проще отдать Кремль, чем Крым. Ведь это важный камень, на котором строится вся его сегодняшняя политика. Так (захватом Крыма – 24 канал) он поднял свой рейтинг ", – сказал Сенцов.

Изменение режима Путина неизбежно, ведь он не вечен. Драконы тоже умирают. Это произойдет рано или поздно и надеюсь, что это увижу. Возвращение Крыма может состояться через какую-то спецоперацию, которая отодвинет Путина. Третьим вариантом этого (возвращения Крыма – 24 канал) может стать революция,

– заявил режиссер.

Сенцов подытожил, что есть два варианта: мирный и революционный. В первом Путину придет какой-то европейский демократ и уговорит его отдать Крым, во втором – все произойдет из-за неспокойной революции, которая может привести к тому, что у РФ отвалится Кавказ, Кенигсберг (ныне Калининград – 24 канал) и соответственно Крым.

Кольченко же ответил, что он считает это (возврат Крыма – 24 канал) предметом дипломатических договоренностей, которое возможно после свержения режима Путина.

Как Россия аннексировала украинский Крым?​

Россия начала захватывать полуостров 20 февраля 2014 года. В это время в Украине продолжался Евромайдан, однако Виктор Янукович еще оставался официальным президентом. В конце февраля Россия начала перебрасывать на территорию Крыма своих военных в форме без опознавательных знаков. Это было просто, ведь на полуострове базировались войска Черноморского флота России. Параллельно появилась группировка из российских "казаков". Они действовали под прикрытием "самообороны Крыма".



Уже 16 апреля в Крыму Россия провела так называемый референдум о присоединении полуострова к РФ. Сам референдум был незаконным, а результаты сфальсифицированы. Референдум не признали ни Украина, ни цивилизованный мир. Однако именно этот "референдум" послужил Кремлю основанием для незаконного "присоединения" полуострова к России.



Весь цивилизованный мир отмечает, что Россия незаконно аннексировала украинский Крым. За это против оккупантов были введены жесткие экономические санкции.