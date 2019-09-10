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      Может ли смениться власть в России: ответ Сенцова

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      Может ли смениться власть в России: ответ Сенцова
      Может ли смениться власть в России: ответ Сенцова / static.riafan.ru

      Олег Сенцов рассказал, что в 2014 году после Майдана в Украине он увидел, как народ может сменить власть, поэтому думал, что возможно так будет и в России.

      "Я действительно верил в это", – подчеркнул Сенцов на пресс-конференции. Но попав в российскую тюрьму, режиссер понял, что происходит в этой стране.

      Важно! Обмен пленными не означает, что Россия готова отдать Крым и Донбасс, – Сенцов

      "Мне казалось, что люди не захотят так жить, но мне сказали, что нет, в этой стране ничего не изменится, это болото", – говорит Сенцов. По его словам, он сначала им не поверил, но, прожив там 5 лет, понял, что это действительно так.

      Большей части людей, которые сидят в тюрьмах, безразлично на ситуацию в стране. Некоторые ярко выступают за Путина, но таких немного. Кто-то откровенно против, их тоже мало. В большинстве всем безразлично. Я не знаю, будут ли изменения. Но мне известно, что протесты в России были. Я очень надеюсь, что у них что-то произойдет и РФ станет более цивилизованной страной,
      – добавил освобожденный политзаключенный.

      Что известно об освобождении украинских политзаключенных? 7 сентября около 14:00 самолет с пленными Россией украинцами приземлился в киевском "Борисполе". Моряков, которых Россия захватила в ноябре 2018 года, а также других пленников Кремля обменяли по схеме "35 на 35".

      Кроме моряков, на Родину вернулись Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.

      Со своей стороны Украина выдала России, в частности, Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха, в отношении которых открыты уголовные дела в Украине.


      В Украину вернулись 24 военнопленных моряка / Инфографика 24 канала


      В Украину вернулись пленники Кремля / Инфографика 24 канала
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      Теги: Украинцы в плену РФ Олег Сенцов Новости Украины Новости политики Владимир Путин Новости России
      Источник: 24 канал
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