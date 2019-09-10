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      Чи може змінитися влада в Росії: відповідь Сенцова

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      Чи може змінитися влада в Росії: відповідь Сенцова
      Чи може змінитися влада в Росії: відповідь Сенцова / static.riafan.ru

      Олег Сенцов розповів, що у 2014 році після Майдану в Україні він побачив, як народ може змінити владу, тому думав, що можливо так буде і в Росії.

      "Я справді вірив в це", – наголосив Сенцов на пресконференції. Але потрапивши до російської в’язниці, режисер зрозумів, що відбувається в цій країні.

      Важливо! Обмін полонених не означає, що Росія готова віддати Крим і Донбас, – Сенцов

      "Мені здавалося, що люди не захочуть так жити, але мені сказати, що ні, в цій країні нічого не зміниться, це болото", – говорить Сенцов. За його словами, він спочатку їм не повірив, але, проживши там 5 років, зрозумів, що це дійсно так. 

      Більшій частині людей, які сидять у в’язницях, байдуже на ситуацію в країні. Хтось яскраво виступає за Путіна, але таких небагато. Хтось відверто проти, їх теж мало. В більшості всім байдуже. Я не знаю, чи будуть зміни. Але мені відомо, що протести в Росії були. Я дуже надіюся, що в них щось відбудеться і РФ стане більш цивілізованою країною,
      – додав звільнений політв'язень.

      Що відомо про звільнення українських політв'язнів?7 вересня близько 14:00 літак з полоненими Росією українцями приземлився в київському "Борисполі". Моряків, яких Росія захопила в листопаді 2018 року, а також інших бранців Кремля обміняли за схемою "35 на 35".

      Крім моряків, на Батьківщину повернулися Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.

      Зі свого боку Україна видала Росії, зокрема, Кирила Вишинського та Володимира Цемаха, щодо яких відкриті кримінальні справи в Україні.


      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / інфографіка 24 каналу


      В Україну повернулися бранці Кремля / інфографіка 24 каналу
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      Теги: Олег Сенцов Українці в полоні РФ Новини України Новини політики Володимир Путін Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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