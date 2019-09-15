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      Сенцов показав єдине фото, зроблене у російській в’язниці

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      Олег Сенцов
      Олег Сенцов / 24 канал

      Знімку вже понад 3 роки. Він зроблений наприкінці грудня 2015 року. На фото Сенцов позує з тією самою банкою, яку передав президенту Зеленському на Форумі YES.

      Річ у тім, що за ґратами в Росії колишній бранець Кремля обклеїв синьою і жовтою смужками металеву банку з-під чаю і написав на ній "Слава Україні!". Усі п'ять років у в’язниці ця банка була з ним. Це неабияк дратувало тюремників, її постійно забирали в Сенцова, відривали прапор, топтали. Але ця банка символізувала його маленьку боротьбу проти системи. Сенцов віддав її президенту Зеленському і попросив наповнити по вінця нагрудними значками усіх звільнених із російського полону бранців.

      Цікаво: Тиждень на волі: які плани мають звільнені з російського полону бранці

      Світлину із символічною банкою у російській тюрмі Сенцов оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці.

      "Ув'язненим не можна мати ні телефони, ні інтернет. Хоча є такі в'язниці, де подібні заборонені предмети присутні. Але я в подібних місцях бував вкрай рідко, лише проїздом по етапу. В основному я сидів в максимально ізольованих, сумних закладах, де про подібні речі ніхто не думав", – написав звільнений політв’язень.

      Він додав: коли мав можливість вийти на зв’язок із рідними, то відразу давав про себе знати, казав, що живий і уточнював, куди тюремники везуть його далі.

      Ця фотографія – єдина, зроблена у в'язниці. Пощастило її зробити і переслати своїм. На ній я напередодні Нового 2016 року,
      – уточнив Сенцов.

      Сенцов
      Олег Сенцов у в'язниці/ фото з соцмереж

      blog_ava
      Президента Зеленського в найближчий місяць чекають випробування, – експерт
      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини політики Олег Сенцов Українці в полоні РФ Заручники Україна – Росія
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