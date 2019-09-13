Я вів маленьку боротьбу, про яку ніхто не знав, – Сенцов завітав на форум YES

У ролі спеціального гостя на 16 щорічну зустріч Ялтинської Європейської Стратегії (YES) прибув і звільнений політв'язень та український режисер Олег Сенцов. Він розповів особисту історію, яка трапилася із ним у російській в'язниці.

Він наголосив, що у в'язниці все має своє значення і для кожної речі знайдеться своє застосування.

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Так ще у перший місяць свого полону Сенцов мав два зошити – з синьою та з жовтою обкладинками. А також металеву банку з-під чаю. Колишній бранець Кремля сказав, що обклеїв двома смужками цю банку та написав "Слава Україні".

Я поставив її на видне місце. Усі п'ять років, які я подорожував тюрмами РФ, вона (банка, – 24 канал) була зі мною. Це неабияк дратувало тюремників. Її постійно забирали в мене, відривали прапор, намагалися топтати... Було багато метушні за цю банку. Але це була моя маленька боротьба,

– зауважив Сенцов.

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Також він додав, що це, звісно, не бої Іловайськ чи Дебальцево. Він не був на війні, але збирався туди поїхати.

Мене заарештували за два дні до того, як я хотів поїхати на війну. Але я вів свою маленьку боротьбу, про яку ніхто не знав і не чув. За себе, свою гідність, країну і за дві смужки – жовту і синю,

– підсумував український режисер.



Сенцов завітав на форум YES

З російських в'язниць Олег привіз і свій нагрудний знак, який мають всі ув'язнені. На ньому була червона смужка, яка означає схильність до втечі. Сенцов забрав на пам'ять свій значок і запропонував ввести нову традицію.

У деяких арміях світу є правило: при загибелі бійця його командир відриває жетон для того, щоб зібрати звіт загиблих. Це сумна традиція. Я б хотів завести іншу. Мені б дуже хотілося, щоб ця банку якомога швидше наповнилася бирками тих, хто все ще перебуває в полоні – у Росії, на Донбасі та в Криму,

– підсумував Сенцов.

"Пане президенте, зробіть так, щоб ця банку якомога швидше була повна", – звернувся Сенцов до Володимира Зеленського. Президент у свою чергу запевнив, що робитиме все можливе, аби це сталося.

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