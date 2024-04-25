Чому субсидія може бути зменшена
Під час розрахунку субсидії до уваги береться кількість осіб, які реально проживають у вказаному житлі. Інколи це значення не відповідає чисельності прописаних громадян.
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Кількість осіб для яких розраховується субсидія може змінюватись згодом. Наприклад, якщо родина частково виїхала за кордон.
До складу домогосподарства включаються всі особи, які зареєстровані в житловому приміщенні, крім тих членів домогосподарства, які перебувають за кордоном понад 60 днів на день звернення за призначенням житлової субсидії,
– пояснюють представники ПФУ
Як оформити субсидію
Субсидію можна оформити як онлайн, так і офлайн. Для цього потрібно звернутись у такі установи:
- ПФУ;
- вебпортал Пенсійного фонду;
- сервіс "Дія";
- уповноважені органи місцевої влади.
Щоб отримати субсидію, необхідно подати спеціальну заяву. При зверненні, потрібно додати такі документи:
- посвідчення особи;
- декларація про доходи та витрати;
- документи, що підтверджують реєстрацію за вказаною адресою (або ж діючий договір оренди).