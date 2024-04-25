Чому субсидія може бути зменшена

Під час розрахунку субсидії до уваги береться кількість осіб, які реально проживають у вказаному житлі. Інколи це значення не відповідає чисельності прописаних громадян.

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Кількість осіб для яких розраховується субсидія може змінюватись згодом. Наприклад, якщо родина частково виїхала за кордон.

До складу домогосподарства включаються всі особи, які зареєстровані в житловому приміщенні, крім тих членів домогосподарства, які перебувають за кордоном понад 60 днів на день звернення за призначенням житлової субсидії,

– пояснюють представники ПФУ

Як оформити субсидію

Субсидію можна оформити як онлайн, так і офлайн. Для цього потрібно звернутись у такі установи:

ПФУ;

вебпортал Пенсійного фонду;

сервіс "Дія";

уповноважені органи місцевої влади.

Щоб отримати субсидію, необхідно подати спеціальну заяву. При зверненні, потрібно додати такі документи:

посвідчення особи;

декларація про доходи та витрати;

документи, що підтверджують реєстрацію за вказаною адресою (або ж діючий договір оренди).

Зауважте! Термін договору оренди прямо впливає на час дії субсидії.