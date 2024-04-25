Почему субсидия может быть уменьшена

При расчете субсидии во внимание принимается количество лиц, реально проживающих в указанном жилье. Иногда это значение не соответствует численности прописанных граждан.

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Количество лиц, для которых рассчитывается субсидия, может меняться. Например, если семья частично выехала за границу.

В состав домохозяйства включаются все лица, которые зарегистрированы в жилом помещении, кроме тех членов домохозяйства, которые находятся за границей более 60 дней на день обращения за назначением жилищной субсидии,

– объясняют представители ПФУ

Как оформить субсидию

Субсидию можно оформить как онлайн, так и оффлайн. Для этого нужно обратиться в такие учреждения:

ПФУ;

вебпортал Пенсионного фонда;

сервис "Дия";

уполномоченные органы местной власти.

Чтобы получить субсидию, необходимо подать специальное заявление. При обращении, к нему нужно приложить следующие документы:

удостоверение личности (паспорт);

декларация о доходах и расходах;

документы, подтверждающие регистрацию по указанному адресу (или действующий договор аренды).

Заметьте! Срок договора аренды прямо влияет на время действия субсидии.