"Все ж таки дала йому в морду": сестра Сенцова лежить у лікарні з депресією

Двоюрідна сестра звільненого політв'язня та українського режисера Олега Сенцова розповіла про те, як зустрілася з братом та що відчула, побачивши його. Наталя Каплан наголосила, що важко пережила полон брата, тож тепер перебуває у лікарні з депресією.

Як пройшла зустріч Сенцова з сестрою

"Я все ж таки дала йому в морду", – написала Каплан у фейсбуці.

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У своєму дописі Наталя зауважила, що її часто питають, чи обійняла вона свого брата, чи "дала в морду". Зрештою, жінка зробила і те, і інше.

Так, спочатку я його обняла. А потім... Вже в мене вдома, за бокальчиком вина, все-таки дала йому в морду. Так, трохи, люблячи та попередивши, що це буде. Тому що мені особисто все це дуже важко далося,

– зазначила Каплан.

Також вона написала, що не відчула нічого, коли Сенцов виходив з літака. Вона підвела до експолітв'язня його доньку Аліну, а сама просто стояла поруч, поки він сам не обійняв її.



Олег Сенцов з донькою Аліною

У якому стані Наталя Каплан

Наразі Наталя перебуває у лікарні, де лікує депресію. Каплан заявила, що останні п'ять років були важкими для неї. Нагадаємо, що саме вона весь цей час спілкувалася з журналістами та відвідувала офіційні заходи замість брата, а також навідувала його у в'язниці. Раніше у своєму фейсбуці вона писала, що "бути сестрою Олега Сенцова – це пекло. Начебто, сама по собі я нічого не варта".

Я завжди думала, що емоційне вигорання, депресії – це все про когось іншого, а я сильна, я все можу. Загалом, я не змогла, змушена була звернутися за допомогою. Бережіть себе. Ми всі не залізні. А Олега я спочатку обняла, потім в морду за всі мої страждання. Сьогодні він мене в лікарні відвідав, я рада, він заряджає енергією ого-го як,

– наголосила Каплан.



Наталя Каплан пережила емоційне вигорання

Як Сенцов опинився за ґратами?10 травня 2014 року Олега Сенцова з активістом Олександром Кольченком заарештували в окупованому Криму. Окупанти звинуватили режисера та активіста у підготовці терактів. Вже за рік Сенцова засудили до 20 років російської колонії суворого режиму, а Кольченку дали 10 років. У 2018 році Сенцов оголосив голодування, вимагаючи звільнити всіх політв'язнів Кремля.

7 вересня близько 14:00 літак з полоненими Росією українцями приземлився в київському "Борисполі". Моряків, яких Росія захопила в листопаді 2018 року, а також інших бранців Кремля обміняли за схемою "35 на 35".

Крім моряків, на Батьківщину повернулися Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов. Зі свого боку Україна видала Росії, зокрема, Кирила Вишинського та Володимира Цемаха, щодо яких відкриті кримінальні справи в Україні.