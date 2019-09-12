23:17
12 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕРХОВНА РАДА ЦВК МВФ ВАЛЕРІЯ ГОНТАРЕВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Фільм "Пила" по-російськи. Рогозін почав економити
      Вєсті Кремля
      21:16, 11 вересня
      Вєсті.UA: Кріпак Аваков слухається Зеленського. Нечисельне військо Порошенка
      Вєсті.UA
      19:39, сьогодні
      В яких шокуючих умовах працюють в "Київмедспецтрансі": як розголос вплинув на підприємство
      ЦРУ
      09:00, 11 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВЕРХОВНА РАДА ЦВК МВФ ВАЛЕРІЯ ГОНТАРЕВА

      Сенцов остаточно попрощався з РФ – спалив робу ув'язненого: "гаряче" відео

      1584 Читать новость на русском
      Сенцов спалив робочу форму з російської в'язниці
      Сенцов спалив робочу форму з російської в'язниці / 24 канал

      Звільнений з російського полону Олег Сенцов остаточно попрощався з найбільш ненависною для нього річчю на землі – робочою формою ув'язненого. Отак просто – облив бензином та підпалив.

      На опублікованому у соціальних мережах відео помітно, що на прощання Сенцова з Росією зібралися багато людей.

      Це варто побачити: У Росії істерика через заяву Сенцова: слова кремлівських політиків вражають цинізмом

      "Ну що, символ Росії, гори у пеклі", – заявив режисер і підпалив робу.

      На відео також чутно, як люди, які зібралися на це дійство вигукують гасло "Слава Україні!", а також вітають Олега Сенцова з остаточним звільненням.

      Сам Олег Сенцов заявив, що одразу ж відчув полегшення.

      Олег Сенцов прощається з Росією: те саме "гаряче" відео

      Що відомо про звільнення українських політв'язнів?7 вересня близько 14:00 літак з полоненими Росією українцями приземлився в київському "Борисполі". Моряків, яких Росія захопила в листопаді 2018 року, а також інших бранців Кремля обміняли за схемою "35 на 35".

      Крім моряків, на Батьківщину повернулися Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов. Зі свого боку Україна видала Росії, зокрема, Кирила Вишинського та Володимира Цемаха, щодо яких відкриті кримінальні справи в Україні.

      blog_ava
      Верховна Рада вперше провалила голосування: не назбирали 226 голосів
      сьогодні
      9503
      Теги: Новини України Новини політики Українці в полоні РФ Обмін полоненими Олег Сенцов
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 12 вересня: втрати на Донбасі і нове відтермінування для євробляхерів
      сьогодні , 22:25 Головні новини 12 вересня: втрати на Донбасі і нове відтермінування для євробляхерів
      587
      Иск против России в ЕСПЧ, политика "новых крымских" и возвращение лихих 90-х: новости Крымнаша
      сьогодні , 22:00 Иск против России в ЕСПЧ, политика "новых крымских" и возвращение лихих 90-х: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 276
      Як сучасні технології у пранні економлять час та гроші власника
      сьогодні , 09:30 Як сучасні технології у пранні економлять час та гроші власника
      1365
      Місія МВФ в Україні: що потрібно знати про роботу із Фондом та його кредити
      сьогодні , 21:01 Місія МВФ в Україні: що потрібно знати про роботу із Фондом та його кредити
      Євгенія Мазур 472
      Третій пішов: як звільнення Болтона вплине на політику США щодо України та світу
      сьогодні , 20:01 Третій пішов: як звільнення Болтона вплине на політику США щодо України та світу
      Світлана Попова 1376
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук