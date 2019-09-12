Сенцов остаточно попрощався з РФ – спалив робу ув'язненого: "гаряче" відео

Звільнений з російського полону Олег Сенцов остаточно попрощався з найбільш ненависною для нього річчю на землі – робочою формою ув'язненого. Отак просто – облив бензином та підпалив.

На опублікованому у соціальних мережах відео помітно, що на прощання Сенцова з Росією зібралися багато людей.

Це варто побачити: У Росії істерика через заяву Сенцова: слова кремлівських політиків вражають цинізмом

"Ну що, символ Росії, гори у пеклі", – заявив режисер і підпалив робу.

На відео також чутно, як люди, які зібралися на це дійство вигукують гасло "Слава Україні!", а також вітають Олега Сенцова з остаточним звільненням.

Сам Олег Сенцов заявив, що одразу ж відчув полегшення.

Олег Сенцов прощається з Росією: те саме "гаряче" відео

Що відомо про звільнення українських політв'язнів?7 вересня близько 14:00 літак з полоненими Росією українцями приземлився в київському "Борисполі". Моряків, яких Росія захопила в листопаді 2018 року, а також інших бранців Кремля обміняли за схемою "35 на 35".



Крім моряків, на Батьківщину повернулися Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов. Зі свого боку Україна видала Росії, зокрема, Кирила Вишинського та Володимира Цемаха, щодо яких відкриті кримінальні справи в Україні.