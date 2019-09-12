Сенцов окончательно попрощался с РФ – сжег робу заключенного: "горячее" видео

Освобожденный из российского плена Олег Сенцов окончательно попрощался с самой ненавистной для него вещью на земле – рабочей формой заключенного. Так просто – облил бензином и поджег.

На опубликованном в социальных сетях видео заметно, что на прощание Сенцова с Россией собрались много людей.

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"Ну что, символ России, гори в аду", – заявил режиссер и поджег робу.

На видео также слышно, как люди, собравшиеся на это действо выкрикивают лозунг "Слава Украине!", а также поздравляют Олега Сенцова с окончательным освобождением.

Сам Олег Сенцов заявил, что сразу же почувствовал облегчение.

Олег Сенцов прощается с Россией: то самое "горячее" видео

Что известно об освобождении украинских политзаключенных?7 сентября около 14:00 самолет с пленными Россией украинцами приземлился в киевском "Борисполе". Моряков, которых Россия захватила в ноябре 2018 года, а также других пленников Кремля обменяли по схеме "35 на 35".



Кроме моряков, на Родину вернулись Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов. Со своей стороны Украина выдала России, в частности, Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха, в отношении которых открыты уголовные дела в Украине.