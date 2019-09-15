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      Сенцов показал единственное фото, сделанное в российской тюрьме

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      Олег Сенцов
      Олег Сенцов / 24 канал

      Снимку уже более 3 лет. Он сделан в конце декабря 2015 года. На фото Сенцов позирует с той самой банкой, которую передал президенту Зеленскому на Форуме YES.

      Дело в том, что за решеткой в России бывший пленник Кремля обклеил синей и желтой лентами металлическую банку из-под чая и написал на ней "Слава Украине!". Все пять лет в тюрьме эта банка была с ним. Это изрядно раздражало тюремщиков, ее постоянно забирали у Сенцова, отрывали флаг, топтали. Но эта банка символизировала его маленькую борьбу против системы. Сенцов отдал ее президенту Зеленскому и попросил наполнить доверху нагрудными знками всех освобожденных из российского плена пленников.

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      Фотографию с символической банкой в российской тюрьме Сенцов обнародовал на своей фейсбук-странице.

      "Заключенным нельзя иметь ни телефоны, ни интернет. Хотя есть такие тюрьмы, где подобные запрещенные предметы присутствуют. Но я в подобных местах бывал крайне редко, только проездом по этапу. В основном я сидел в максимально изолированных, печальных заведениях, где о подобных вещах никто не думал", – написал освобожден политзаключенный.

      Он добавил: когда имел возможность выйти на связь с родными, то сразу давал о себе знать, говорил, что жив и уточнял, куда тюремщики везут его дальше.

      Эта фотография – единственная, сделанная в тюрьме. Повезло ее сделать и переслать своим. На ней я накануне Нового 2016 года,
      – уточнил Сенцов.

      Сенцов
      Олег Сенцов в тюрьме / фото из соцсетей

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Украинцы в плену РФ Украина – Россия Заложники Олег Сенцов
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