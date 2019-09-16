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      Сенцов к украинцам: Как можно враждовать друг с другом, если у нас есть Путин

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      Все воюют со всеми, – Сенцов об изменениях в Украине за последние 5 лет
      Все воюют со всеми, – Сенцов об изменениях в Украине за последние 5 лет / 24 канал

      Освобожденный пленник Кремля Олег Сенцов сделал первые выводы о том, как изменилась Украина и украинцы за более чем 5 лет его российского плена.

      Первые мысли украинский режиссер выразил через чуть больше чем неделю после возвращения. О них он написал на своей странице в фейсбук.

      Важно: Сенцов показал единственное фото, сделанное в российской тюрьме

      Сенцов отметил, что ему, "как человеку, который прибыл на машине времени с 2014 года", интересно было оценить изменения в стране и людях.

      Неделя, конечно, очень короткий срок, но я успел много где побывать и много с кем пообщаться. Предварительных выводов пока два: 1. Изменений за 5 лет не так много, как я ожидал. 2. Все воюют со всеми,
      – написал он.

      Сенцов подчеркнул: "Это все очень огорчает".

      "Как можно враждовать друг с другом, если у нас есть Путин? Но надежды на лучшее я все равно не теряю", – добавил украинский режиссер.

      Олег Сенцов вместе с 24 захваченными Россией моряками и 10 узниками Кремля вернулся в Украину 7 сентября в рамках обмена с Россией. Обмен пленными происходил 7 сентября. Обмен состоялся по схеме "35 на 35". Вскоре после возвращения Олег Сенцов и Александр Кольченко дали первую пресс-конференцию. Все, о чем говорили освобожденные украинцы, – здесь.

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      Теги: Новости Украины Владимир Путин Украинцы в плену РФ Украина – Россия Олег Сенцов Новости политики
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