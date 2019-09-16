Сенцов к украинцам: Как можно враждовать друг с другом, если у нас есть Путин

Освобожденный пленник Кремля Олег Сенцов сделал первые выводы о том, как изменилась Украина и украинцы за более чем 5 лет его российского плена.

Первые мысли украинский режиссер выразил через чуть больше чем неделю после возвращения. О них он написал на своей странице в фейсбук.

Важно: Сенцов показал единственное фото, сделанное в российской тюрьме

Сенцов отметил, что ему, "как человеку, который прибыл на машине времени с 2014 года", интересно было оценить изменения в стране и людях.

Неделя, конечно, очень короткий срок, но я успел много где побывать и много с кем пообщаться. Предварительных выводов пока два: 1. Изменений за 5 лет не так много, как я ожидал. 2. Все воюют со всеми,

– написал он.

Сенцов подчеркнул: "Это все очень огорчает".

"Как можно враждовать друг с другом, если у нас есть Путин? Но надежды на лучшее я все равно не теряю", – добавил украинский режиссер.

Олег Сенцов вместе с 24 захваченными Россией моряками и 10 узниками Кремля вернулся в Украину 7 сентября в рамках обмена с Россией. Обмен пленными происходил 7 сентября. Обмен состоялся по схеме "35 на 35". Вскоре после возвращения Олег Сенцов и Александр Кольченко дали первую пресс-конференцию. Все, о чем говорили освобожденные украинцы, – здесь.