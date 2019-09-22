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      Порошенко рассказал, как Путин обманул его с освобождением Сенцова

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      Путин обещал и не освободил Сенцова, – Порошенко
      Путин обещал и не освободил Сенцова, – Порошенко / Getty Images

      Глава Кремля Владимир Путин обещал отпустить режиссера Олега Сенцова сразу после его задержания. Однако потом обещанного не выполнил.

      Первое обсуждение фамилии Сенцова было через две недели после его незаконного ареста, об этом сказал пятый президент в интервью Янине Соколовой.

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      Порошенко напомнил, что в то время, в июне 2014 года, были задержаны два российских журналиста.

      Путин во время разговора задал этот вопрос, и я говорю: "Отпускаете Сенцова и тех, кого задержали, я отпускаю журналистов,
      – сказал Порошенко.

      По словам Порошенко, Путин согласился, однако "попросил сделать первый шаг". Тогда глава Кремля потребовал отпустить журналистов, а затем пообещал "немедленно рассмотреть вопрос с Сенцовым".

      "Это очень хорошо и на все пять лет научило, как надо относиться к таким обещаниям. Было принято решение освободить этих журналистов. И после этого я звоню господину Путину, говорю вопрос о Сенцове и других", – вспомнил Порошенко.

      Однако тогда Путин ответил, что ему принесли документы, что задержанные украинцы – "террористы". Также Порошенко объяснил, что в течение 5 лет Путин категорически отказывался обсуждать вопрос освобождения Сенцова, несмотря на яростное давление. Он добавил, что "это не в руках Медведчука, не в руках Зеленского, и не в руках Порошенко".

      Путин рассматривал заложников, как разменную монету, которой он покупал возможную отмену санкций. Или ней он пытался поддержать кого-то, например Медведчука, или ударить по кому-то, например по Порошенко,
      – считает пятый президент.

      Комментируя недавнее освобождение моряков, Порошенко сказал, что "дальше тянуть не было смысла".

      Важно: Сенцов к украинцам: Как можно враждовать друг с другом, если у нас есть Путин

      В Украину 7 сентября вернулись 24 захваченные Россией моряки и 11 заключенных Кремля, среди которых – Олег Сенцов. Обмен пленными с Россией произошел по схеме "35 на 35". Среди содержащихся в Украине лиц, которых передали РФ, оказался и Владимир Цемах – его считают основным требованием Путина.


      Какие пленники Кремля вернулись в Украину / Инфографика 24 канала


      Которые 24 военнопленные моряки вернулись в Украину / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости политики Новости Украины Украинцы в плену РФ Украина – Россия Новости России Олег Сенцов Петр Порошенко Обмен пленными
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