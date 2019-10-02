Нидерланды хотят расследовать роль Украины в катастрофе MH17

Парламентское большинство представителей правительства страны выразила желание дополнительно расследовать роль Украины по делу о сбивания "Боинга" рейса МН17.

На дискуссии по этому вопросу присутствовали представители всех партий, сообщает NOS.

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Палата представителей поддержала предложение CDA (Христианско-демократическая партия) и социалистической партии SP. Они отметили, что расследование должно быть сосредоточено на том, почему не было закрыто воздушное пространство над восточной Украиной во время боевых действий.

В то же время министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок во время дебатов в Нижней палате заявил, что не видит для этого юридических причин.

Блока отметил, что по его мнению, такое расследование будет задачей не из легких, однако против его проведения все же не возражал.

Депутат CDA Крис ван Дам добавил, что это также будет важным для родственников жертв трагедии МН17. Он отметил важность полноценного исследования по установлению фактов о закрытии воздушного пространства над восточной Украины.

Между тем власти Нидерландов обратилась в российскую прокуратуру с просьбой посодействовать в поиске уволенного Украины Владимира Цемах. Голландские власти хочет допросить его по делу о сбивания "Боинга" рейса МН17.

Цемах отдали в Россию в рамках обмена, который состоялся 7 сентября. Тогда в Украину вернулись 24 военнопленные моряки, которые были захвачены у Керченского пролива, и 11 политзаключенных Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.